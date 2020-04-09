國土計畫法初審通過 地方國土計畫期程展延

立法院內政委員會今天初審通過「國土計畫法」部分條文修正草案，將縣市國土計畫由原本的2年延長為3年，較複雜的縣市國土功能分區圖，則由2年延長為4年。至於爭議的「經行政院核定之國家重大建設計畫情況下，可適時檢討變更各級國土計畫」條文，確定不納入。

原本今年4月30日應公告實施的縣市國土計畫，因各縣市進度落後，行政院會2月通過「國土計畫法」草案，將縣市國土計畫與縣市國土功能分區圖劃設作業，由「2年」延長為「一定期限內完成」，引發抨擊。內政委員會今逐條審查後，通過民進黨團版本。

初審條文明定，各縣市政府應在全國國土計畫公告實施後3年內，依內政部指定日期，一併公告實施直轄市、縣市國土計畫；並於各地方政府國土計畫公告實施後4年內，依中選會指定日期，一併公告國土功能分區圖。

民進黨團指出，評估各縣市政府提出國土計畫作業期程，應再延長1年，也就是期限為3年。至於國土功能分區劃設作業，因涉及土地所有權人權益，工作繁複且需時溝通協調，因此將國土功能分區圖作業期程再延長2年，即該期限為4年。

另外，行政院擬增訂「經行政院核定之國家重大建設計畫」情況下，可適時檢討變更各級國土計畫；引起環團及在野黨抨擊有空白授權及開後門的疑慮。在民進黨團協調下，確定不處理。今日逐條審查時，也未多討論。

內政部政次花敬群今列席內政委員會表示，考量社會多數意見及多位委員共識，此條文不處理，尊重內政委員會的審查結論。