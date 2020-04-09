快訊

清明連假沒去11個國家警報點 去過大賣場也被「隔離」上班

第二波援外行動啟動！ 外交部宣布將捐600萬片口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行政院會首次視訊院會 韓國瑜、黃偉哲親參與

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院會首次視訊會議。圖／行政院提供
行政院會首次視訊會議。圖／行政院提供

新冠肺炎疫情嚴峻，我國防疫措施逐步升級，行政院會今起採取部分視訊會議，使用的視訊軟體則是Cisco（思科），六都代表以及不在台北市的部會皆改為線上參與，降低搭乘大眾運輸的風險，高雄市長韓國瑜、台南市長黃偉哲親自隔空與會；政院官員表示，行政院會採取視訊會議舉行，是史上首次。

中央流行疫情指揮中心宣布「社交距離指引」後，行政院擬首次實施行政院會的部分視訊會議。行政院發言人Kolas Yotaka日前表示，目前第一波預計是外縣市的六都代表先不用列席，改採遠距參與會議，並同步討論辦公區域不在台北市中正區的行政首長，例如位於新北市新莊的聯合辦公大樓也可能可以納入首波。

至於未來是否擴大為全採視訊會議，Kolas說，社交距離指引是指人與人在室內要維持1.5公尺的距離，且開會的第一會議室本來就空氣流通，因此行政院會目前是要先降低人口密度，未必大家都不用來，視訊會議的範圍擴大與否將視疫情發展滾動，由行政院秘書長李孟諺開會討論。

政院官員指出，行政院過去至今，縱使是17年前爆發SARS時，也未出現過遠距視訊會議，過去六都代表無須列席的情況通常是舉行臨時院會時，另外則是遇到國定假日，停開行政院會。

政院人士表示，視訊會議方式用的軟體是Cisco（思科），原先列席的六度代表都改採視訊與會，部會不在台北市的，除了有報告案之外也都不用出席改採線上參與，包含金管會、海委會、原民會、原能會、文化部等等；六都代表除了黃偉哲、韓國瑜之外都由副市長參與視訊會議。

行政院長蘇貞昌主持行政院會。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌主持行政院會。圖／行政院提供

社交距離

延伸閱讀

行政院會首次部分視訊會議 黃偉哲、韓國瑜參與

居家檢疫6度趴趴走只罰30萬 黃偉哲：應按次數罰

老藥師包尿布賣口罩 黃偉哲親帶食材慰勞

2天射3箭！跟罷韓團體直球對決 韓國瑜在盤算什麼？

相關新聞

陳時中開金嗓 「愛不孤單」為防疫打氣

SARS疫情當年重創台灣，演藝圈集結合唱抗疫歌曲「手牽手」撫慰人心；面對新冠肺炎，被視為安定人心的指標人物陳時中，近期則...

國土計畫法初審通過 地方國土計畫期程展延

立法院內政委員會今天初審通過「國土計畫法」部分條文修正草案，將縣市國土計畫由原本的2年延長為3年，較複雜的縣市國土功能分...

行政院會首次視訊院會 韓國瑜、黃偉哲親參與

新冠肺炎疫情嚴峻，我國防疫措施逐步升級，行政院會今起採取部分視訊會議，使用的視訊軟體則是Cisco（思科），六都代表以及...

被笑胸部大小別理會？ 立委批文化部優良選書有問題

時代力量立委王婉諭今在立院質詢指出，被列為文化部優良讀物的性別教育書籍，卻傳達清純少女長大後再考慮使用衛生棉條、若遇遭男...

四歲男童相關採檢者 指揮中心：目前無陽性個案

新冠肺炎疫情仍持續，中央流行疫情指揮中心昨公布新增三例個案（案377至379），台灣已累積379例。不過，本周一更傳出染...

國土計畫法爭議條文 內政部：尊重條文不處理

立法院內政委員會今天排審「國土計畫法」部分條文修正草案，對於具爭議的政院版第15條條文，內政部政次花敬群列席內政委員會表...

臧幼俠掌黃復興 江主席走自己路

國民黨主席江啟臣昨天宣布新人事，由高雄市黨部副主委臧幼俠接任黃復興黨部主委，現任主委金恩慶改任主席特別顧問。據了解，此人事案江啟臣保密到家，公布當天上午才定案，連黃復興黨部幹部都未通知；黨內人士研判，從人事安排顯示，黃復興將來的改革，江啟臣要走自己的路。

撤僑？我印度代表處擬安排華航專機協助國人返台

駐印度台北經濟文化中心今天發出通知，表示為了防患未然，代表處和政府及華航研擬安排專機，以便適時協助國人返國。外交部發言人...

【重磅快評】柯文哲對陳時中射三箭 綠白之戰一觸即發

台北市長柯文哲今天又卯上陳時中，暗批疫情指揮中心防疫雙標，從武漢進來要全部檢疫，從美國回來卻完全不設防，「逆時中」指數瞬...

武漢解除封城 馬英九籲蔡政府：快把滯留400人接回

中國大陸武漢市在今天解除封城管制，機場與車站恢復營運。不過，對於仍有超過400名國人滯留當地無法回台，前總統馬英九表示，...

葉毓蘭自爆「氣炸鍋蒸口罩」險引火警 被酸：理化老師哭了

中央疫情指揮中心指揮官日前在記者會上示範用電鍋蒸口罩，引起廣大的討論，而國民黨立委葉毓蘭今（8）日則在立法院質詢時，語出驚人的表示自己昨天嘗試使用氣炸鍋「炸」口罩，差點引發火警，該言論讓人哭笑不得，更遭臉書知名粉專「MedPartner 美的好朋友」發文嘲諷「理化老師們現在應該紛紛跪地痛哭了！」

五一勞動節延後或取消？ 蔡總統說話了

蔡英文總統今天下午由行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦陪同，前往蘆竹區旭富藥廠視察該廠投入羥氯奎寧 (HCQ)的抗疫製藥...

熱門新聞

圖表看疫情／英相病況好轉 塞爾維亞總統兒子確診

案379清明連假期間發病 我國又見感染源不明本土個案

陸專家點名這「2地」若疫情爆發 將是人類大災難

譚德塞WHO記者會氣炸 點名台灣對他人身攻擊

五一勞動節延後或取消？ 蔡總統說話了

我國再添3人新冠肺炎確診 2例境外移入1例本土累計379例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。