行政院會首次視訊院會 韓國瑜、黃偉哲親參與

新冠肺炎疫情嚴峻，我國防疫措施逐步升級，行政院會今起採取部分視訊會議，使用的視訊軟體則是Cisco（思科），六都代表以及不在台北市的部會皆改為線上參與，降低搭乘大眾運輸的風險，高雄市長韓國瑜、台南市長黃偉哲親自隔空與會；政院官員表示，行政院會採取視訊會議舉行，是史上首次。

中央流行疫情指揮中心宣布「社交距離指引」後，行政院擬首次實施行政院會的部分視訊會議。行政院發言人Kolas Yotaka日前表示，目前第一波預計是外縣市的六都代表先不用列席，改採遠距參與會議，並同步討論辦公區域不在台北市中正區的行政首長，例如位於新北市新莊的聯合辦公大樓也可能可以納入首波。

至於未來是否擴大為全採視訊會議，Kolas說，社交距離指引是指人與人在室內要維持1.5公尺的距離，且開會的第一會議室本來就空氣流通，因此行政院會目前是要先降低人口密度，未必大家都不用來，視訊會議的範圍擴大與否將視疫情發展滾動，由行政院秘書長李孟諺開會討論。

政院官員指出，行政院過去至今，縱使是17年前爆發SARS時，也未出現過遠距視訊會議，過去六都代表無須列席的情況通常是舉行臨時院會時，另外則是遇到國定假日，停開行政院會。