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被笑胸部大小別理會？ 立委批文化部優良選書有問題
時代力量立委王婉諭今在立院質詢指出，被列為文化部優良讀物的性別教育書籍，卻傳達清純少女長大後再考慮使用衛生棉條、若遇遭男生嘲笑胸部大小，不要理會即可等錯誤性平觀念，文化部次長蕭宗煌則表示，將檢討選書標準。
立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請勞動部、文化部、財政部就「面對全球疫情，政府如何協助藝文產業，及保障藝文工作者相關權益」進行專題報告。
王婉諭質詢文化部時指出，被列為文化部優良讀物的「小女生身體的祕密：女生一定要看的正確性知識」，內容卻傳達錯誤的性平觀念，如書中提及小女孩進入青春期後可選擇使用衛生棉或衛生棉條，但清純少女應等長大後再考慮使用衛生棉條，或月經期間不游泳或泡溫泉，是優雅美麗的淑女應遵守的基本禮儀。
此外，該書也教導，若遇到男生嘲笑胸部大小，不要理會即可，王婉諭質疑此已經屬於性騷擾範圍，書本內容並不符正確的性平教育。
蕭宗煌說，就他個人觀點，該書內容跟現代知識違和，但因出版法廢除後，文化部已不再審查書籍內容，而是由專家學者推薦，文化部將檢討優良讀物選書機制，針對人權、性平等書籍，特別請性別及人權專家檢視。
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