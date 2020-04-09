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四歲男童相關採檢者 指揮中心：目前無陽性個案

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
莊人祥。本報資料照片
莊人祥。本報資料照片

新冠肺炎疫情仍持續，中央流行疫情指揮中心昨公布新增三例個案（案377至379），台灣已累積379例。不過，本周一更傳出染疫祖父母傳給四歲孫（案365），孫又到校上課使幼兒園全面停課，幼兒園感染情形成為社會關注焦點。

據指揮中心昨公布資料，目前接觸者九人有症狀，經採檢後六人陰性，剩下三人情況？指揮中心發言人莊人祥表示，四歲男童的接觸者部分，目前並無陽性個案，若後續有出現症狀者，會再採檢。

而昨天新增三例中，案379為感染源不明本土個案，且無出國史，但2月有旅遊史，接觸者21人包含同住家人與就醫接觸者，不過指揮中心對該個案說明相當低調，致該個案狀況眾說紛紜，其疫調為何？莊人祥僅表示，相關疫調還在進行、確認資料中，有進一步確認會再說明。

另外，昨天的案378、60多歲女性出現呼吸困難等五症狀，前天的案375、20多歲女性則有發燒、失去嗅覺六症狀，是否病情加劇、或為中重度肺炎？莊人祥表示，案378的疫調仍進行中，前天的新增三個案（案374至376）皆為輕症，目前留院持續治療中。

新冠肺炎 幼兒園 疫情

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