國土計畫法爭議條文 內政部：尊重條文不處理

立法院內政委員會今天排審「國土計畫法」部分條文修正草案，對於具爭議的政院版第15條條文，內政部政次花敬群列席內政委員會表示，考量社會多數意見、及多位委員共識，此條文不處理，尊重內政委員會的審查結論。

至於政院版第45條修正草案，花敬群說，縣市國土計畫與縣市國土功能分區圖畫設作業等期限，評估各縣市的國土計畫作業期限有延長必要，並同意明定期限。花表示，目前政院希望，能朝縣市國土計畫期限延長一年，縣市國土功能分區圖畫設作業延長兩年。對於增訂第15條「經行政院核定之國家重大建設計畫」，得適時檢討變更各級國土計畫，因社會多數意見，內政部尊重不處理。