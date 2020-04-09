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國土計畫法爭議條文 內政部：尊重條文不處理

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
立法院內政委員會今天排審「國土計畫法」部分條文修正草案，對於具爭議的政院版第15條條文，內政部政次花敬群列席內政委員會表示，考量社會多數意見、及多位委員共識，此條文不處理，尊重內政委員會的審查結論。記者林麗玉／攝影
立法院內政委員會今天排審「國土計畫法」部分條文修正草案，對於具爭議的政院版第15條條文，內政部政次花敬群列席內政委員會表示，考量社會多數意見、及多位委員共識，此條文不處理，尊重內政委員會的審查結論。記者林麗玉／攝影

立法院內政委員會今天排審「國土計畫法」部分條文修正草案，對於具爭議的政院版第15條條文，內政部政次花敬群列席內政委員會表示，考量社會多數意見、及多位委員共識，此條文不處理，尊重內政委員會的審查結論。

至於政院版第45條修正草案，花敬群說，縣市國土計畫與縣市國土功能分區圖畫設作業等期限，評估各縣市的國土計畫作業期限有延長必要，並同意明定期限。花表示，目前政院希望，能朝縣市國土計畫期限延長一年，縣市國土功能分區圖畫設作業延長兩年。對於增訂第15條「經行政院核定之國家重大建設計畫」，得適時檢討變更各級國土計畫，因社會多數意見，內政部尊重不處理。

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