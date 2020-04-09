高雄寒軒陽明店結束營業 又一家知名餐飲不敵疫情衝擊

不敵新冠肺炎疫情衝擊，高雄知名的寒軒餐旅事業集團所屬的寒軒陽明飯店確定吹熄燈號，集團網站上公告陽明店自4月10日暫停服務，飯店相關人士指出，事實上7日起已停止營業，全店約90名員工多數資遣，少部分移到集團其他餐旅工作。寒軒陽明飯店公告，該店餐飲票券的持券人，可於寒軒餐旅事業集團旗下各店繼續使用。

相關人士表示，這波新冠肺炎疫情來得猛烈，對餐飲業的影響大到難以預料；寒軒陽明店平均每月收入1500萬元到2000萬元收支才能平衡，但今年2月，月平均收入只500萬元，3月更減到300萬元，婚宴、團體聚餐沒有了，飲茶也很有限，大家受到疫情影響，不敢聚餐，飯店生意很難做下去。

「店內廚房人手最多時有70多人，後來縮減到40人，可是疫情影響太大，飯店、停車場的租金就是很大的開銷，很難負擔！」相關人士說，飯店員工很努力，希望幫助飯店度過這次疫情難關，推出便當販售，生意很不錯，但和飯店租金、人事支出和種種開銷相較，完全不足支應，不得不忍痛結束營業。

寒軒陽明店在網站上公告，因全球疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布「強制保持社交距離』(室外1公尺，室内1.5公尺社交安全距離)，在兼顧民眾合理權益，並顧及國內防疫安全等雙重前提下，寒軒餐旅事業集團配合政令調整集團各店營運空間，期能提供消費者更完善的服務。