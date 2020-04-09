撤僑？我印度代表處擬安排華航專機協助國人返台

駐印度台北經濟文化中心今天發出通知，表示為了防患未然，代表處和政府及華航研擬安排專機，以便適時協助國人返國。外交部發言人歐江安表示，這是駐印度代表處先行規劃。

代表處在公告中表示，印度政府上個月宣布全國封鎖21天，疫情發展仍難預料，代表處正規畫租用華航專機，視狀況的發展而啟動。

代表處表示，專機相關原則包括，專機由印度德里國際機場直飛台灣桃園國際機場，欲搭乘者可盡速向所屬台商或台僑社團登記，搭乘者從印度國內到德里機場的路程需自行安排，若有需求代表處可代為申請國內路程的通行證，而國內路程和專機費用，由使用者付費。

代表處表示，過去數天期間，代表處在和印度外交部、日本友人、日本航空和全日空密切協調下，已經有20多位國人搭機離開印度，經由日本東京轉機回到台灣。