臧幼俠掌黃復興 江主席走自己路

國民黨主席江啟臣昨天宣布新人事，由高雄市黨部副主委臧幼俠接任黃復興黨部主委，現任主委金恩慶改任主席特別顧問。據了解，此人事案江啟臣保密到家，公布當天上午才定案，連黃復興黨部幹部都未通知；黨內人士研判，從人事安排顯示，黃復興將來的改革，江啟臣要走自己的路。

據了解，金恩慶在請辭後，向江啟臣推薦的接任人選，是前陸軍司令楊天嘯和國安會前副秘書長陸小榮，楊是退役上將，陸是退役中將，江都未採納，但最後出線的黃復興主委，不但黃復興幹部都不知道，且是近七十歲的退役少將，人事案昨天一宣布，黨內就充滿流言蜚語。

據指出，臧幼俠在軍中曾涉及敏感個案，退役後任職綠營高雄市政府兵役處長，以及與對岸的關係，對黃復興改革及財務的主張等，接下來都將面對黨內外質疑。

臧幼俠昨受訪表示，黨在最困難的時候，黨員都有共同應盡的責任，江啟臣很有理想，他認為應該追隨江從事黨的改革工作。他與江過去並不熟識，但兩人近期有通電話討論對於黨改革的想法，他身為退伍軍人，對黃復興較了解，他也否認人事案與高雄市長韓國瑜推薦有關。

臧幼俠學歷為陸軍官校四十一期，歷任高雄市將級團管區司令、軍管及海巡作戰處長、國家動員管理學校校長、台灣南部師管區司令、高雄市兵役處長、高雄市黨部副主委等職務。

另外，積極爭取重返國民黨的無黨籍立委傅崐萁昨天邀宴國民黨籍立委與媒體餐敘，卅八位黨籍立委中有廿一位受邀出席。與會人士表示，會中雖沒有人特別提到傅的恢復黨籍案，但多少心裡有數，傅崐萁確實有意循「陳玉珍模式」重返國民黨。

外傳傅崐萁有意參選下屆桃園市長，傅在餐敘中主動表示，他已五十七歲，屆時已快六十歲，他不會參選。