還有製藥國家隊！蔡英文：未來3個月生產1500萬顆奎寧
針對新冠肺炎疫情，蔡英文總統今在臉書上表示，除了口罩國家隊，台灣還有製藥國家隊！將啟動奎寧自製儲備計劃，守護國人健康！
蔡英文指出，「奎寧」有助於治療武漢肺炎輕症患者，而旭富是生產製作奎寧的原料藥廠商，不但捐贈1公噸奎寧原料藥給指揮中心協助防疫工作，未來也會每批次生產保留至少3公噸原料藥給衛福部，確保國內製藥原料穩定供應。
蔡英文也特別宣布，未來2到3個月內，台灣會陸續生產約1500萬顆奎寧，備足國內用藥需求，確保國人健康，也請大家安心。
蔡英文表示，這次從上游到下游，包含做起始物的廠商，做原料藥的廠商，還有製藥的廠商，都整合起來，組成製藥國家隊，在防疫工作當中發揮關鍵力量，我要特別感謝所有製藥界熱心的好朋友。未來行有餘力，也可以幫助有需要的國家。
她說，防疫戰備物資的充足，除了要有實力堅強的國家隊，還需要每一個國人共同珍惜物資。她雖然不會蒸口罩，但是都很珍惜她的口罩。她提醒大家，不管是口罩還是藥物，都一定都要珍惜防疫物資。
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