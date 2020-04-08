韓國瑜正面反制罷韓 告李進勇及4罷韓領銜人

為反制「罷韓」，高雄市長韓國瑜今向台北高等行政法院聲請停止執行罷免案投票，下午再委請律師林石猛代理赴高雄地檢署，針對第一階段連署的「提議書」疑造假，按鈴並狀告中選會主委李進勇涉違反選罷法104條、尹立等4名罷韓發起人涉偽造文書罪嫌；出席的市議員陳麗娜怒嗆「人民有罷免權利，但犯法的事絕不容許」。

領銜罷韓之一的台灣基進黨新聞部副主任張博洋回應，提議書都是市民親手所寫，罷韓團體是負責收集及彙整，「我們相信每一份提議書都是真實的，公民團體無權查證，亦無偽造意圖」，反批市議員陳麗娜等人一階通過時不提，現在確定快要被罷免了才來攪和，勸國民黨不要跟民意作對。

林石猛指，4月6日聲請閱卷、昨天看到高雄市選委會當時的相關資料，韓國瑜便委託提出告訴；林今天帶著韓國瑜親自簽名的刑事委任狀，國民黨高市議員陳麗娜、陳美雅出席陪同至雄檢，遞狀後離去。

市議員陳麗娜說，高雄市選委會在一階段「罷免案提議人名冊」查對後，提出756份同筆跡、3265人用橡皮章來蓋日期欄非手簽，還有7143份填載日期是在罷免提案之前，中選會卻都認為合法給予通過；且市選委會剔除名單中，有65份是「有偽造情事」，代表WECARE等罷韓領銜團體有非法情事，中選會竟也對這種情況全無動作。

市議員陳美雅指，市選委會將罷免提議案送到中選會，中選會明明看到有偽造等違法情事，卻沒調查、依法進行告發，希望檢察官調查這些資料到底誰偽造？送出連署的單位應說明是誰偽造？陳麗娜解釋，一階段提議人名冊2萬9900份，全部有送達中選會，在剔除1348人之前，就看到有65人偽造，不論剃除與否，此行為就已屬涉嫌偽造文書。

林石猛表示，若選委會呈報中選會的公文書有記載「偽造」，那在訴訟上就有一定證據力，而李進勇處理時也明顯喪失公正、公平，盼檢察官一併查明。