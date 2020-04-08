葉毓蘭「氣炸」口罩 吳思瑤：這種立委很難不讓人氣炸

疫情指揮中心日前表示，口罩可以用電鍋蒸過後，重複使用；國民黨立委葉毓蘭指稱，自己曾嘗試用氣炸鍋蒸口罩，差點引發火警。對此，民進黨立委吳思瑤則說，「這款立委，很難不讓人氣炸。」

葉毓蘭表示，昨天嘗試蒸口罩，因為沒有電鍋，所以改用氣炸鍋，但把口罩放入氣炸鍋後，卻差點在國會辦公室引發火警；她提醒大家，氣炸鍋是不適合來幫口罩復甦的。

吳思瑤則在臉書列舉出葉毓蘭的三項爭議言論，稱這是「口罩三部曲」，包括一、拿內褲類比口罩；二、批口罩援外是凱子外交；三、拿氣炸鍋蒸口罩差點燒掉立院。吳思瑤說，這種立委，很難不讓人氣炸。