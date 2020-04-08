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質疑馬金體系離間與邱奕勝關係 傅崐萁：不選桃園市長

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

積極爭取重返國民黨的無黨籍立委傅崐萁中午邀宴國民黨籍立委與媒體餐敘，總計38位黨籍立委中有多達21位出席，受邀者給足面子，也讓受邀與會的國民黨團總召林為洲表示，之後黨團可考慮每個月辦類似活動讓黨團成員聯繫感情。

至於外界關注的重返國民黨議題，與會人士表示，會中並沒有人特別提到，但多少心裏有數，傅崐萁確實有意循「陳玉珍模式」重返國民黨，邀宴當然是為了與國民黨籍立委拉近關係，希望之後正式討論恢復黨籍案時，能幫忙說話。

與會人士也透露，傅崐萁會中提到，健全的民主國家應該要有足以制衡執政黨的反對黨存在，不能讓反對黨沒有力量，言談中似當作自己已恢復國民黨籍。

近日有媒體重提2018年傅崐萁有意參選桃園市長傳言，點名傅也有意再戰2022桃園市長。傅在餐敘中也主動表示，他已經57歲，2022年時已快60歲，他不會參選桃園市長。

與會人士轉述，傅崐萁在解釋不參選桃園市長過程指出，他與布局爭取國民黨提名參選2022桃園市長的桃園市議會議長邱奕勝私交甚篤，相關訊息是黨內馬金系統刻意釋放的假消息，是要離間他與邱的關係。

傅崐萁今天中午與妻子、花蓮縣長徐榛蔚在台北喜來登飯店席開一桌，邀宴國民黨籍立委餐敘與電子、平面媒體高層餐敘。為邀請黨籍立委出席，傅上周還先親自致電受邀立委，之後在由辦公室秘書多次確認提醒允諾邀約的立委出席。

因傅崐萁誠意，餐敘共有林文瑞、林德福、翁重鈞、陳玉珍、賴士葆、溫玉霞、費鴻泰、呂玉玲、鄭麗文、林思銘、徐志榮、張育美、孔文吉、鄭正鈐、陳超明、楊瓊瓔、鄭天財、林為洲、洪孟楷、葉毓蘭與吳斯懷21位國民黨立委出席。

與會人士表示，餐敘過程傅崐萁從當年仍是親民黨立委時，參與國親協商經歷，談到花蓮縣府團隊與媒體拚酒、國發會前主委管中閔喝醉、奶瓶裝酒鍛鍊原住民酒量趣聞，言談中陳玉珍也開玩笑附和，在金門58度高粱以下的酒都是果汁。

談到傅崐萁邀宴，與會立委表示，傅真的是誠懇的邀，禮數很夠，可見為了想爭取國民黨立委認同誠意十足。至於是否支持傅恢復黨籍？有立委表示，國民黨如今淪在野黨，黨團能多一人就是多份福氣，但恢復黨籍程序要完備。

傅崐萁今邀宴國民黨籍立委，邀請對象已逾黨籍立委一半以上，讓林為洲會中也直言，這應黨鞭出來約才對。只不過未受邀立委不乏黨內青壯改革派或日前黨籍案中對傅較為保留立委，但傅餐敘中解釋，他將分批邀宴，外界不用過度解讀。

國民黨 傅崐萁 陳玉珍

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