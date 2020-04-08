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【重磅快評】柯文哲對陳時中射三箭 綠白之戰一觸即發

聯合報 / 主筆室
台北市長柯文哲今天表示，政府在防疫上對美國跟中國應該採取一樣的標準，不要因為政治扭曲掉專業判斷。記者林俊良／攝影
台北市長柯文哲今天表示，政府在防疫上對美國跟中國應該採取一樣的標準，不要因為政治扭曲掉專業判斷。記者林俊良／攝影

台北市長柯文哲今天又卯上陳時中，暗批疫情指揮中心防疫雙標，從武漢進來要全部檢疫，從美國回來卻完全不設防，「逆時中」指數瞬間飆高，他更拿「不是說假日就不呼吸了」再攻蔡政府的口罩政策，為他即將出台的口罩販賣機暖身，綠白之戰也有一觸即發之勢。  

在全國一片順時中的氛圍中，柯文哲要搶聲量，似乎只有操作逆時中一途；在「沉潛」多日後，他今天有備而來，指過去20天來的確診個案大都是境外移入，中央防疫應採取一樣的標準，不要因為政治扭曲掉專業判斷，直嗆陳時中意味濃厚。

柯文哲並以醫生的口吻說，他研判台灣第二波疫情攻擊的危險期大概熬過去了，但他並未歸功於防疫指揮官陳時中，而稱這是台灣國民素質相當高，北捷還沒下令前，98%的民眾已經戴口罩，對陳時中射出了第二支箭。

柯文哲再拿政府口罩對陳時中射出第三支箭，對明天上路的14天領9片新制點評一番，表示如果按照他的理想，應該是一天一片，「因為不是說假日就不呼吸了」，而且應該要讓民眾一次可以買到28個口罩才最理想，還說台灣自動販賣機技術很成功，「禮拜六會給大家看」。

柯文哲第三支箭的殺傷力在於貼近民眾的生活經驗，若真能一次買28個口罩，那可真是打中民眾的心聲，如果柯文哲辦得到，要他的聲望低於陳時中也難；只是，星期六要推出口罩自動販賣機能不能達到柯文哲的目標，還有待觀察，而且初期販賣機數量有限，象徵意義也大於實質意義。

不過，即使如此，蔡政府也不敢大意，柯文哲顯然是藉著販賣機一次可以賣28片口罩，直接挑戰蔡政府說口罩生產量達到1500萬片的說法，如果蔡政府的口罩產能這麼大卻無法讓民眾一次買28片，那問題不是出在柯文哲或柯文哲的販賣機，而是在蔡政府，柯文哲就很巧妙的把問題丟給蔡政府，對柯文哲而言，怎麼看都划算。            

陳時中擔任疫情指揮官二個多月，多少練就政治敏感度，今天他也特別回應柯文哲，強調雖然對武漢防疫比較嚴厲，但對中國並沒有比較嚴厲，對武漢比較嚴格，是因為「這是一個發源地，任何決策者都會者麼做」，縮小打擊面用意至明，至於口罩一天一片，這不是總量的問題而是分配的問題，陳時中見招拆招，雙方的角力也逐漸檯面化了。

柯文哲 口罩 陳時中

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