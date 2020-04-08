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武漢解除封城 馬英九籲蔡政府：快把滯留400人接回

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

中國大陸武漢市在今天解除封城管制，機場與車站恢復營運。不過，對於仍有超過400名國人滯留當地無法回台，前總統馬英九表示，無論是包機或類包機，都有前例可循，呼籲政府不要再繼續拖延，增加國人的痛苦，儘快接回所有國人，不要和其他國家可自行搭機來台者有雙重標準，政府的防疫措施不該分國界，「請蔡總統不要連國人自救的權利，都要剝奪」。

馬英九辦公室指出，滯留當地的國人中，有年僅2歲的心臟病童、2名孕婦，以及50名學生，他們受困超過2個月，個個心急如焚想要回家。如今武漢已經解封，過去也有包機及類包機的前例可循，但政府卻按兵不動，說還要「再觀察」，才能決定如何讓他們回台，完全無視國人受困異鄉的苦難。

馬辦表示，第一批、第二批武漢包機與第三批上海類包機，總共接回975名國人，經檢驗其中僅1人確診；然而，至8日為止，台灣總共有326例境外移入的確診病例，搭乘包機回台的國人僅占其中1例。事實證明，他們的傳染風險遠低於從其他國家自行搭機來台者，但政府在他們回家的路上，卻設下重重限制，甚至把他們註記為黑名單，不准自行搭機回台，明顯有差別待遇.。

馬辦說，行政院長蘇貞昌強調要防疫優先、量力而為，因此對滯留湖北國人回台採取管制措施，但目前境外移入病例的最大宗來自歐美，為何政府在防疫上卻未採取同樣的標準，以致確診病例不斷增加？蔡英文總統說「病毒沒有分國界」，為何政府的防疫措施卻分國界，對國人採取雙重標準？

馬辦表示，在湖北的國人與在其他地方的國人沒有任何不同，他們都是我國同胞。蔡總統說，「健康沒有國界，把國人照顧好，才是政府最重要的工作」，請蔡總統說到做到，不要讓國民再痛苦下去，無論是包機還是類包機，儘速提出可行方案，幫助國人趕快回國。否則就應解除身分註記管制，讓他們與在其他國家的國人一樣，可自行回國，請蔡總統不要連國人自救的權利，都要剝奪。

類包機 馬英九 行政院

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