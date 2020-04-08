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2天射3箭！跟罷韓團體直球對決 韓國瑜在盤算什麼？

聯合報 / 記者陳洛薇蔡容喬鄭朝陽╱即時報導
韓營人士透露，韓國瑜對罷韓抱著平常心，去留交由高雄市民做決定，但他絕不接受羅織罪名，也絕對要反制綠營發動罷免的不正當。圖／聯合報系資料照片
韓營人士透露，韓國瑜對罷韓抱著平常心，去留交由高雄市民做決定，但他絕不接受羅織罪名，也絕對要反制綠營發動罷免的不正當。圖／聯合報系資料照片

原本隨著新冠肺炎疫情上升而降溫的罷韓行動，這兩天陡然加溫，韓陣營出招連連，今天更掀高潮。韓國瑜陣營主動開打法律戰，除了昨天先對中選會的處分提出行政訴願停止罷免案，今再委任律師葉慶元同步在高雄、台北，向高等行政法院提出行政訴訟並聲請停止執行罷免案，接下來甚至要將有瑕疵的連署書全數移送檢方偵辦，

為反制罷韓，韓國瑜陣營兩天連發三箭，要和罷韓團體Wecare高雄直球對決，也讓罷韓團體疲於接球。今天這一箭主要戰略考量在凸顯民進黨把持的中選會，為了罷韓不問是非「博歹筊」，這也是爭這場罷免案輸贏唯一的著力點，可說是最後一張牌。

為反制罷韓，韓國瑜陣營近日三箭齊發，第一箭，高雄市選委會昨天提前開會審查連署書，這個動作還惹來綠營及罷韓團體抗議韓營有意讓投票提前，這招反制動作確實也讓罷韓團體角色尷尬。

高雄市選委會昨天之所以讓第二階段罷韓連署書審查「快速通關」，一來高市府沒必要在此過程架枴子，給外界行政干預的負面觀感，二來身兼高雄市選委會主委的高雄市副市長陳雄文，一直遭綠營質疑「球員兼裁判」，11名委員有10人又都是前市長陳菊時期派任，高市府認為中選會既然處置偏頗，市選委會阻擋也無濟於事，不如速戰速決，堵住罷韓團體的質疑聲浪。

除了打司法戰，韓國瑜還出了那些招？詳情請看聯合報

高雄市長韓國瑜委任律師葉慶元（左）與高雄市新聞局前局長王淺秋（右）8日上午向台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票。記者蘇健忠／攝影
高雄市長韓國瑜委任律師葉慶元（左）與高雄市新聞局前局長王淺秋（右）8日上午向台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票。記者蘇健忠／攝影
高雄市副市長李四川說，一年多來路平、水溝清淤、防淹水、防治登革熱，乃至率先一級開設對抗新冠肺炎疫情，都是韓團隊專業表現，圖為韓國瑜視察下水道清淤。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長李四川說，一年多來路平、水溝清淤、防淹水、防治登革熱，乃至率先一級開設對抗新冠肺炎疫情，都是韓團隊專業表現，圖為韓國瑜視察下水道清淤。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長李四川說，一年多來路平、水溝清淤、防淹水、防治登革熱，乃至率先一級開設對抗新冠肺炎疫情，都是韓團隊專業表現，圖為韓國瑜視察路平。圖／聯合報系資料照片
高雄市副市長李四川說，一年多來路平、水溝清淤、防淹水、防治登革熱，乃至率先一級開設對抗新冠肺炎疫情，都是韓團隊專業表現，圖為韓國瑜視察路平。圖／聯合報系資料照片
第二箭，高雄市議會在藍營主導下，程序委員會同日做成延會決定，訂約5月展開的總質詢也確定延後，罷韓團體批評是為協助韓國瑜規避質詢。圖／聯合報系資料照片
第二箭，高雄市議會在藍營主導下，程序委員會同日做成延會決定，訂約5月展開的總質詢也確定延後，罷韓團體批評是為協助韓國瑜規避質詢。圖／聯合報系資料照片

罷韓 韓國瑜 選委會

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