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紓困條例加碼 力拚14日三讀

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
紓困條例加碼，力拚14日三讀。圖／本報系資料照
紓困條例加碼，力拚14日三讀。圖／本報系資料照

行政院日前拍板將紓困特別預算從六百億元增加至二一〇〇億元，並將修正草案送入立院審查。立法院長游錫堃今天針對審查時程召集朝野協商，各黨團同意該案納入十日院會報告事項，併入時力、國民黨等版本一同逕付二讀，且排除一個月的協商期，讓游錫堃在十三日下午進行條文實質協商；全案最快十四日下午完成三讀修正。

協商過程中，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，目前相關修正案版本，共有行政院、國民黨立委曾銘宗提案版及時代力量黨團版，希望屆時能全部逕付二讀，由游錫堃十三日一同併案協商。

柯建銘解釋，十四日待行政院長蘇貞昌的施政總質詢上午結束後，下午的院會就可進行二、三讀，希望各黨團能同意將特別條例列第一案，並順利完成修法。

國民黨立院黨團總召林為洲表示，排除一個月的協商期與逕付二讀黨團都沒意見，但希望在十三日的協商前，行政部門能提供相關書面報告，說明六百億元第一期特別預算目前的執行狀況，以及未來追加一千五百億元特別預算的使用方向。民眾黨立院黨團幹事長高虹安也說，行政院應在協商前提出書面報告，說明六百億元的執行進度。

最終各黨團同意，請行政院於十三日中午十二時前，將有關追加預算的預估及第一期（六百億元）執行情形，提出書面說明送各黨團，提供協商時參考。

國民黨團書記長蔣萬安表示，會視十三日的協商狀況，再決定是否要在隔天完成二、三讀，但黨團同意先將特別條例修正草案，排入十四日下午院會的討論事項；因此全案最快仍能在十四日下午三讀修正通過。

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