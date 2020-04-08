中小企業紓困貸款補貼 龔明鑫：3000億如不夠還可加碼
新冠肺炎疫情衝擊產業，國民黨今建議，對中小企業融資保證、利息補貼等預算需增加至少50%，也就是200億元以上的規模才夠用。行政院政務委員龔明鑫則表示，中小企業紓困貸款部分，紓困首波就有1000億的千億保，加上中央銀行撥出2000億低利貸款，總共已經是3000億，如果不夠還可以加碼，絕對沒問題。
行政院今舉行紓困振興方案記者會，說明稅務相關問題，由龔明鑫與財政部長蘇健榮主持。
國民黨今開記者會建議，紓困應增加中小企業融資保證利息補貼，由地方政府扮演紓困積極腳色，並批評酷碰券成效有限。龔明鑫則說，中小企業紓困貸款部分，紓困首波就有1000億的千億保，加上中央銀行撥出2000億低利貸款，總共已經是3000億，如果不夠還可以加碼，絕對沒問題。
龔明鑫說，甚至於也把中小企業認定範圍給放寬，照顧更多的人，並提供優厚利息補貼，且針對紓困營運資金，500萬額度當中政府也提供十成十保證，利息全免，中小企業絕對是紓困協助的重中之重。
龔明鑫表示，防疫、紓困或振興當然都希望中央地方一起，也非常歡迎地方政府加碼。
至於酷碰券，龔明鑫說，這是要在疫情和緩之後的促進消費措施，這個措施跟新加坡全面發放現金的用意不太一樣，且紓困措施已撥出1035億元給特定對象給予現金指定用途與補助，這才是真正照顧需要照顧的人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言