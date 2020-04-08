中小企業紓困貸款補貼 龔明鑫：3000億如不夠還可加碼

新冠肺炎疫情衝擊產業，國民黨今建議，對中小企業融資保證、利息補貼等預算需增加至少50%，也就是200億元以上的規模才夠用。行政院政務委員龔明鑫則表示，中小企業紓困貸款部分，紓困首波就有1000億的千億保，加上中央銀行撥出2000億低利貸款，總共已經是3000億，如果不夠還可以加碼，絕對沒問題。

行政院今舉行紓困振興方案記者會，說明稅務相關問題，由龔明鑫與財政部長蘇健榮主持。

國民黨今開記者會建議，紓困應增加中小企業融資保證利息補貼，由地方政府扮演紓困積極腳色，並批評酷碰券成效有限。龔明鑫則說，中小企業紓困貸款部分，紓困首波就有1000億的千億保，加上中央銀行撥出2000億低利貸款，總共已經是3000億，如果不夠還可以加碼，絕對沒問題。

龔明鑫說，甚至於也把中小企業認定範圍給放寬，照顧更多的人，並提供優厚利息補貼，且針對紓困營運資金，500萬額度當中政府也提供十成十保證，利息全免，中小企業絕對是紓困協助的重中之重。

龔明鑫表示，防疫、紓困或振興當然都希望中央地方一起，也非常歡迎地方政府加碼。

至於酷碰券，龔明鑫說，這是要在疫情和緩之後的促進消費措施，這個措施跟新加坡全面發放現金的用意不太一樣，且紓困措施已撥出1035億元給特定對象給予現金指定用途與補助，這才是真正照顧需要照顧的人。