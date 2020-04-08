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綠524黨職選舉借不到場地 卓榮泰：在空曠處搭帳篷
民進黨將於5月24日進行地方黨部及黨代表改選，但新冠肺炎疫情嚴峻，許多地方借不到投票場地。對此民進黨主席卓榮泰表示，目前還是如期規劃，包括在台北等，預計在空曠場地搭帳篷投票，也鼓勵地方黨部朝這方向努力，4月底、5月初再視疫情狀況做最終調整。目前選舉進入登記作業，沒有具體困難，大家著重疫情管控，這是各地黨部共同的問題。
據轉述，組織部主任李慶鋒今天也在中常會報告，假設5月24日如期舉行，對選務工作要求會更嚴格，將依照中央疫情指揮中心的集會指引，最近黨部也有向中選會請教選務工作如何安排，黨部未來防疫只會更嚴格，不會鬆懈。
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