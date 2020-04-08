葉毓蘭示範氣炸鍋卻飄異味 原來是被炸兩次的口罩

國民黨立委葉毓蘭今天在立法院內政委員會質詢時，透露她昨天在辦公室嘗試蒸口罩，因為沒有電鍋，只好使用氣炸鍋，結果差點在立法院青島二館引發火警。葉毓蘭這段質詢內容受到媒體與網友的高度囑目，她也利用下午空檔，在青島二館再次「氣炸」口罩，向媒體說明當時的情況。

葉毓蘭一開始先教大家如何正確使用電鍋蒸口罩，隨後拿出氣炸鍋，一個一個步驟告訴在場媒體，說明當時如何操作與設定氣炸鍋的情況。葉毓蘭解說完畢後，拿出甜不辣要示範如何利用氣炸鍋來料理食物，沒想到設定好溫度「氣炸」三分鐘，氣炸鍋背面隱約飄出陣陣白煙，還帶有燒焦的味道，葉毓蘭和助理忙著找原因，仔細一看才發現，原來昨天被「氣炸」的口罩沒有全部移出氣炸鍋本體，剛在氣炸甜不辣時，又把口罩「炸」了一遍，所以才有特殊氣味，葉毓蘭拿出被「氣炸」兩次的口罩殘骸，不好意思的說：「這就是昨天的口罩」，語畢，引發全場驚訝的眼神與此起彼落的笑聲。