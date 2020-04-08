葉毓蘭自爆「氣炸鍋蒸口罩」險引火警 被酸：理化老師哭了

中央疫情指揮中心指揮官日前在記者會上示範用電鍋蒸口罩，引起廣大的討論，而國民黨立委葉毓蘭今（8）日則在立法院質詢時，語出驚人的表示自己昨天嘗試使用氣炸鍋「炸」口罩，差點引發火警，該言論讓人哭笑不得，更遭臉書知名粉專「MedPartner 美的好朋友」發文嘲諷「理化老師們現在應該紛紛跪地痛哭了！」

國民黨立委葉毓蘭質詢時，自述昨天自己在立法院青島二館差點引發火警，因為想要嘗試蒸口罩，但因為沒有電鍋，所以用氣炸鍋「氣炸了一下」。葉毓蘭說完，台下其它立委立刻傳來騷動，接著又問徐國勇是否有用電鍋蒸過口罩，徐國勇則表示沒有蒸過。

「MedPartner 美的好朋友」先是簡述葉毓蘭的氣炸口罩之事，接著提到，明明政府是宣導用電鍋，還一定要內鍋，就是為了避免口罩過熱變形融化的狀況，氣炸鍋是超高溫幾百度的空氣，這口罩一下子就融化甚至冒煙了，「理化老師們現在應該紛紛跪地痛哭了。我們還以為電鍋和氣炸鍋的運作原理，是正常人都該知道的事…」

除了氣炸鍋，烤箱跟吹風機也都不建議使用在口罩消毒上，食藥署未有烤箱處理口罩之殺菌能力過濾成效評估，一般烤箱可達溫度又比電鍋高很多，可能破壞口罩結構，而吹風機可能使口罩上附著的病原體透過氣流漂散在空氣中。