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立院無間道？蔡壁如：防疫2.0 也應思考國會改革

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如說，她早上從辦公室看見紅樓頂樓，有好多穿深色西裝的人在那裏，第一時間疑惑，這是立法院在拍「無間道」電影嗎？圖／擷取自蔡壁如臉書
民眾黨立委蔡壁如說，她早上從辦公室看見紅樓頂樓，有好多穿深色西裝的人在那裏，第一時間疑惑，這是立法院在拍「無間道」電影嗎？圖／擷取自蔡壁如臉書

民眾黨立委蔡壁如今天在臉書貼文表示，她在立院辦公室觀察到，防疫期間，立院紅樓頂樓出現特殊景象，每有委員會質詢，一群身穿深色西裝的政府公務員就在紅樓頂樓待命，像極了電影中「無間道」場景。蔡壁如說，「這是立院無間道...？還是讓公務員當個好幕僚吧。」

蔡壁如說，她早上從辦公室看見紅樓頂樓，有好多穿深色西裝的人在那裏，第一時間疑惑，這是立法院在拍「無間道」電影嗎？其實這是防疫為了避免群聚，立法院管制各會議室的人數，並依照官員、立委助理、媒體三類管控人數，各部會的公務員就只好在屋頂待命。

蔡壁如說，這些幕僚的心聲，應該是「我也想當個好幕僚」，但卻要頂著這樣的天氣在天台吹風。尤其今天天氣有點冷，會不會有人因此感冒？

蔡壁如提到，過去威權統治時代，國會沒有改選，席次不能反映民意，民代挑戰官員常常用犀利的質詢，推動由下而上的政治改革。但現在進入媒體政治，民代問政講求媒體效果，有些人喜歡問刁鑽問題，官員怕回答不出來被媒體放大，就要找大批的事務官幕僚待命安心，這也造成整體政府的行政效率的低落。

蔡說，在先進民主國家，國會議員和備詢政務官是平等的，行政與立法雙方就議程內容的範圍進行政策辯論，國會議員不會問超出範圍的問題，政務官事先準備好所有政策細節，不必也不能叫事務官上台代打。蔡壁如說，防疫2.0，立法院也應該來思考國會改革。

蔡壁如 公務員 立法院

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