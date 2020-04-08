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影／江啟臣喊話：給口罩、發現金是人民的心聲

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨主席江啟臣（左）下午主持中常會，向政府喊話發放現金紓困救急。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席江啟臣（左）下午主持中常會，向政府喊話發放現金紓困救急。記者潘俊宏／攝影

新冠肺炎全球疫情嚴峻，行政院拍板通過第二階段一兆五百億元紓困方案，國民黨主席江啟臣下午在中常會上給予肯定，但是對於政府沒有發放現金，反而以有門檻的酷碰券等方式鼓勵全民消費，江啟臣不以為然，認為給口罩、發現金已經是人民的心聲。

江啟臣認為發現金可以達到人民安家、安心、照顧弱勢與刺激消費等目標。另外，在美國、新加坡與日本都以發放現今的方式給民眾救急，且金融海嘯時，當時馬總統發放消費券刺激經濟，反而當時的民進黨主席蔡英文批評消費券行政成本過高，提出直接發現金比較有效，足見發放現金是紓困救急的可能方式。

國民黨下午舉行中常會，不僅會議採梅花座方式因應新冠肺炎疫情，中常委們見面也都拱手不握手。記者潘俊宏／攝影
國民黨下午舉行中常會，不僅會議採梅花座方式因應新冠肺炎疫情，中常委們見面也都拱手不握手。記者潘俊宏／攝影
國民黨下午舉行中常會，會議採梅花座方式因應新冠肺炎疫情。記者潘俊宏／攝影
國民黨下午舉行中常會，會議採梅花座方式因應新冠肺炎疫情。記者潘俊宏／攝影
國民黨下午舉行中常會，會議採梅花座方式因應新冠肺炎疫情。記者潘俊宏／攝影
國民黨下午舉行中常會，會議採梅花座方式因應新冠肺炎疫情。記者潘俊宏／攝影

江啟臣 消費券 金融海嘯

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