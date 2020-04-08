影／江啟臣喊話：給口罩、發現金是人民的心聲

中央疫情指揮中心指揮官日前在記者會上示範用電鍋蒸口罩，引起廣大的討論，而國民黨立委葉毓蘭今（8）日則在立法院質詢時，語出驚人的表示自己昨天嘗試使用氣炸鍋「炸」口罩，差點引發火警，該言論讓人哭笑不得，更遭臉書知名粉專「MedPartner 美的好朋友」發文嘲諷「理化老師們現在應該紛紛跪地痛哭了！」

2020-04-08 16:50