影／江啟臣：國民黨啟動空間重設計
國民黨主席江啟臣今天主持中常會，拋出國民黨將啟動空間重設計的計畫，包括黨中央這棟八德大樓，從民國九十五年搬遷至今，歷經勝選重新執政的榮耀與再次經歷敗選的感概。
江啟臣已請幕僚加快腳步，在三個月內完成規劃國民黨運作需求的目標，以組織扁平化為前提，重新規劃或尋覓適合的空間，以提高運作效能及降低運作成本為目標。
江啟臣認為，國民黨歷經多次的組織精簡調整，人力已大幅縮減，希望藉由這次空間重設計，讓國民黨重新奮起。
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