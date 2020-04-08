降低營運成本 江啟臣思考讓國民黨中央黨部搬家

國民黨位於台北市八德路的中央黨部租約明年底到期，國民黨為減輕財務壓力，目前正在討論精簡使用空間，未來考慮搬遷或減少樓層租用。主席江啟臣今在中常會表示，國民黨將正式啟動「國民黨空間重設計」的計畫，在三個月內擬定可行方案，重新規劃或尋覓合適的空間，達到「提高運作效能」、「降低營運成本」兩大目標。

江啟臣表示，現在的中央黨部從民國95年自中山南路舊址搬遷至今，大家在這棟大樓一起見證國民黨從在野重返執政的榮耀，也經歷了從執政到敗選的辛酸感慨，「這一段的記憶會一直留在我們心中，但更重要的是我們如何一起將這段興衰記憶，轉化成奮起的動力」。

江啟臣說，經過幾次組織規模調整，現在中央黨部辦公的人數已經精簡許多，在野黨需要迅速應變的作戰能力，現有的空間也不大符合需求，而且在國家法令的規範下，國民黨能用於運營空間的預算也更有限。

江啟臣說，過去兩周的中央工作會議，他已請國民黨秘書長李乾龍以及黨務相關主管，針對需要的空間展開盤點評估，積極規劃。接下來更將加快腳步，在三個月內擬定可行的實施方案，打造符合國民黨現階段營運需求的空間。希望以組織扁平化需求為前提，重新規劃或是尋覓合適的空間，達到「提高運作效能」、「降低營運成本」兩大目標。