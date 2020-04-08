影／氣炸鍋蒸口罩 葉毓蘭：秉持實驗精神以身試法

國民黨立委葉毓蘭今在立法院內政委員會質詢時，透露她昨在辦公室嘗試蒸口罩，因為沒有電鍋，使用氣炸鍋「氣炸一下」，結果差點在立法院青島二館引發火警。葉毓蘭事後趕緊澄清，「差點引發火警」說法的確是有點誇大其辭，當時她人守在氣炸鍋旁觀察，但是擔心沒有口罩，想延長口罩壽命以身試法，這樣的心情倒是百分百真實。

葉毓蘭在臉書表示，「OK， OK，我承認我對不起我的中學以及高中理化老師，也證明了我真的沒有學好，不然我現在可能在中研院工作而不是立法院了。」現在進出各地都要戴口罩，數量上的確是有些吃緊，她也盡量想方設法要撙節使用。

葉毓蘭說，前兩天政委唐鳳說6片口罩撐2個月，看了之後她當然想要效法，但辦公室沒有大同電鍋，有個氣炸鍋，研究半天發現氣炸鍋有恆溫設定，再加上泰國也有一篇教人用氣炸鍋烤口罩的新聞。

葉毓蘭說，自己秉持實驗精神，昨天設定100度，把已經用了兩天「很有味道」的口罩放進去，本來聽食藥署長的話設定8分鐘，沒想到3分鐘不到，口罩就「羽化登仙」了，留下難聞的的味道和裊裊煙霧。因此她提醒大家，氣炸鍋即使是恆溫設定，可能也不適合來幫口罩復甦。