快訊

強生入住加護病房 英相「斷頭指揮」與防疫政爭

4歲童中鏢…首例停課幼兒園9人有症狀 3人檢驗中

黃復興黨部主委 高雄黨部副主委臧幼俠接任

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導

國民黨主席江啟臣今公布黃復興黨部人事，黃復興黨部主委由高雄市黨部副主委臧幼俠接任，現任金恩慶主委改任主席特別顧問。

國民黨表示，臧幼俠學歷為陸軍官校41期（61年班），陸軍學院68年班、戰爭學院74年班、兵學研究所80年班。歷任連、營、旅長，兵研所高級教官、高雄市將級團管區司令、軍管及海巡作戦處長、國家動員管理學校校長、台灣南部師管區司令、高雄市兵役處長、高雄市黨部副主委等職務。

國民黨表示，黃復興黨部一向為黨內不可或缺的中堅力量，臧幼俠從軍多年，資歷完整，忠黨愛國，並熟悉黨務運作又有相關行政經驗，相信接任黃復興黨部主委職務，必能凝聚黃復興黨部全體成員向心，進一步讓國民黨更團結壯大。

黃復興黨部 高雄市 國民黨

延伸閱讀

國民黨北市區黨部熄燈 傳黨中央擬虛級化

張建榮續掌宜黨部 林姿妙受惠多

張錦昆接國民黨縣黨部主委 落實黨部年輕化

藍22縣市黨部主委就位 謝龍介黨副秘兼台南

相關新聞

陳時中開金嗓 「愛不孤單」為防疫打氣

SARS疫情當年重創台灣，演藝圈集結合唱抗疫歌曲「手牽手」撫慰人心；面對新冠肺炎，被視為安定人心的指標人物陳時中，近期則...

影／江啟臣：國民黨啟動空間重設計

國民黨主席江啟臣今天主持中常會，拋出國民黨將啟動空間重設計的計畫，包括黨中央這棟八德大樓，從民國九十五年搬遷至今，歷經勝...

降低營運成本 江啟臣思考讓國民黨中央黨部搬家

國民黨位於台北市八德路的中央黨部租約明年底到期，國民黨為減輕財務壓力，目前正在討論精簡使用空間，未來考慮搬遷或減少樓層租...

內閣官員與黨務人士用Line的居多

行政院發言人Kolas Yotaka表示，院內為分散風險，Line或Juiker都有使用，但機密部分還是會召開實體會議。據了解，蔡政府內閣成員及民進黨人士還是使用Line居多。

內政部想啟動視訊會議〝但發現軟體都是ZOOM〞

行政院要求各部會不要使用ZOOM，但尷尬的是，內政部上周想啟動視訊會議演習，但發現軟體都是ZOOM，內政部長徐國勇今天說，將採購國產視訊軟體。

綠搶排國土法 藍批破壞慣例

立法院內政委員會今天審查國土計畫法部分條文修正草案，內政委員會國民黨召委陳玉珍上周已經排過議程，同時進行詢答，本周輪值內政委員會民進黨召委管碧玲又將國土計畫法修正草案重複排入議程，立委質疑有違慣例，朝野協商後，改由明天陳玉珍排審國土計畫法修正草案，但前提是明天必須完成初審送院會。

影／氣炸鍋蒸口罩 葉毓蘭：秉持實驗精神以身試法

國民黨立委葉毓蘭今在立法院內政委員會質詢時，透露她昨在辦公室嘗試蒸口罩，因為沒有電鍋，使用氣炸鍋「氣炸一下」，結果差點在...

你是羅斯福艦長怎麼作？ 陸軍參謀長：我們有反應管道

爆發海上疫情的美國海軍尼米茲級航空母艦「羅斯福號」（CVN-71），前艦長克羅西爾上校（Brett Crozier）因曝...

【即時短評】政治「逆時中」 別成防疫大破口

新冠肺炎疫情全球大流行，台灣守住防線沒讓疫情失控，第一線指揮官陳時中功不可沒。儘管全民「順時中」齊心防疫，但當防疫遇上政...

革實院土地爭議 國民黨：黨產會太上皇 元利：合法買受

歷經15年的國發院(現恢復為革命實踐研究院)土地爭議，黨產會認為涉及國民黨不當黨產，但北市府還發建照給元利建設。黨產會今...

蔡英文稱頒郝柏村褒揚令理所當然 促轉會：應全面反省

行政院前院長郝柏村日前病逝，蔡英文總統表示理所當然要頒發「褒揚令」，但多個民間團體認為郝柏村為威權時期加害者，不應頒發。...

陳時中蒸口罩…藍委：怪怪的 楊志良：疑有政治因素

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上周示範電鍋蒸口罩，遭質疑與衛福部二月時會破壞口罩結構的立場相違背。前衛生署長楊志良質疑...

熱門新聞

法律戰攻防 韓國瑜明天遞狀聲請停止執行罷免案

罷韓第二階段過關 ！連署書逾37萬份 投票日預計6月中

住院醫生參加私人聚餐釀群聚感染！校方怒批不可原諒

專家：強生可能將需要侵入性呼吸器 並使用大量鎮靜劑

五一勞動節連假是否取消？勞動部鬆口：不排除延後

「我在最毒班機上」被確診者包圍 空服員無奈等待採檢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。