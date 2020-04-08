黃復興黨部主委 高雄黨部副主委臧幼俠接任
國民黨主席江啟臣今公布黃復興黨部人事，黃復興黨部主委由高雄市黨部副主委臧幼俠接任，現任金恩慶主委改任主席特別顧問。
國民黨表示，臧幼俠學歷為陸軍官校41期（61年班），陸軍學院68年班、戰爭學院74年班、兵學研究所80年班。歷任連、營、旅長，兵研所高級教官、高雄市將級團管區司令、軍管及海巡作戦處長、國家動員管理學校校長、台灣南部師管區司令、高雄市兵役處長、高雄市黨部副主委等職務。
國民黨表示，黃復興黨部一向為黨內不可或缺的中堅力量，臧幼俠從軍多年，資歷完整，忠黨愛國，並熟悉黨務運作又有相關行政經驗，相信接任黃復興黨部主委職務，必能凝聚黃復興黨部全體成員向心，進一步讓國民黨更團結壯大。
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