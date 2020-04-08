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【即時短評】政治逆時中 別成防疫大破口

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在記者會現場準備電鍋，教大家如何蒸烤口罩重複使用。 圖／中央流行疫情指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在記者會現場準備電鍋，教大家如何蒸烤口罩重複使用。 圖／中央流行疫情指揮中心提供

新冠肺炎疫情全球大流行，台灣守住防線沒讓疫情失控，第一線指揮官陳時中功不可沒。儘管全民「順時中」齊心防疫，但當防疫遇上政治議題，難道還是得「順貞昌」、「順小英」？

今年2月開始口罩荒，許多民眾疑問口罩能否重複用，當時中央流行疫情指揮中心的答案認為口罩電鍋消毒恐破壞結構影響防護。但當近日蔡總統宣布千萬片口罩捐海外後，指揮官陳時中又站上第一線示範口罩如何電鍋消毒。指揮中心的態度轉變，難不聯想是為口罩外交順小英。

甚至為避免防疫破口，疫情指揮中心在清明連假前訂定社交距離，就是不敢直接下禁遊令，已經被質疑是不敢面對景氣急凍負責。沒想到隔一天，蘇貞昌率閣員召開記者會，現場除林佳龍戴口罩，所有閣員都違反指揮中心所定的社交指引。陳時中竟解釋，閣員天天開會是特定人士不用戴口罩。但當指揮官的那一條線畫不清楚在哪，遇到長官就轉彎，怎麼要求民眾連假不能出遊？

另外，湖北解封，滯留武漢台人如何返國？陳時中第一時間也說，解封後台胞比照其他地區，但蘇貞昌硬打臉要包機，結果順時中也變成了順貞昌。追究原因，不過就是因為兩岸協商為了面子卡住包機，且我方遇上歐美、大陸防疫在政治思考下的雙標準，結果只是徒增湖北台胞不便及移動風險，卻讓台灣暴露在歐美境外移入確診個案的更高風險。

疫情指揮中心從二級開設變成一級開設，行政院仍然指定由陳時中擔任指揮官，未由具公衛專業的陳其邁接棒，已經被質疑是要將陳時中設為為停損點的最後一道防線。其後在野黨呼籲蘇貞昌站上第一線指揮，蘇貞昌也仍堅持不會「換中」，要讓陳時中繼續在第一線抗疫，那就應該讓專業的來，繼續順時中，不要讓政治變成防疫最大破口。

口罩 陳時中 疫情

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