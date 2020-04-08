革實院土地爭議 國民黨：黨產會太上皇 元利：合法買受

歷經15年的國發院(現恢復為革命實踐研究院)土地爭議，黨產會認為涉及國民黨不當黨產，但北市府還發建照給元利建設。黨產會今天邀國民黨、元利建設、當年賣土地給國民黨的葉家代表、專家學者等舉行第三次聽證會。

黨產會副主委施錦芳表示，革實院土地爭議，除買賣葉家土地、都市計畫變更，還有國民黨與元利建設的買賣過程，也讓社會認為疑點重重，黨產會之所以為舉行三次聽證，不僅要追討黨產，也希望讓轉型正義有所貢獻。

根據黨產會調查報告，革實院土地爭點在於國發院土地是否為不當黨產？若土地為不當取得，且已移轉給元利建設所有，元利是否無正當理由以顯不相當對價自國民黨取得土地，是否應命元利移轉？另外是否應向國民黨追徵其價額？

國民黨行管會主委邱大展批評，難道黨產會是太上皇？黨產會委員連買賣土地價格都算錯，連三審定讞案件都拿來開聽證。邱說，這次黨產會的報告內容錯誤百出，故意偽造、恐涉偽造公文，包括買賣土地面積錯誤、價格錯誤、忽略需要繳納土地增值稅、完全扭曲不動產估價師的鑑價報告。

元利建設副總經理吳麗瑾提到，黨產會的調查報告，建議元利要強制移轉6千多坪土地，但她質疑，若黨產會要討國民黨的不當黨產，找國民黨就好，跟元利建設有什麼關係。

吳提到，元利建設與國民黨僅是合法買受人關係，沒有任何勾結，檢調調查無不法後，現在又換黨產會調查，希望黨產會不要預設立場，讓元利永遠當成政治的提款機。

邱大展說，黨產會這次聽證會以突襲方式召開，只給國民黨五天時間準備，只為超前部署，因元利今年2月20日向北市府申請變更設計獲北市府通過，黨產會追殺國民黨、馬英九後，又要擴大追殺柯文哲，想在520前向蔡英文表功保官位，超前部署2024的總統選舉。

元利委任律師許英傑表示，黨產會2年8個月前就已開過聽證會，當時調查報告元利以38.3億元購買1萬4437坪，每坪單價26.53萬，但這次報告變成買2萬3777坪單坪降為16.11萬元，黨產會拼揍數字、降低單價，以顯現不相當，不是「欲加之罪、何患無辭？」元利也請求此案送不動產估價委員會，一併將國民黨與元利的報告送估價委員會，才能真貌還原。

利害關係人、葉家委任詹文凱律師則表示，國民黨認為當年合法買葉家土地，但當年葉家根本沒有買賣動機，根據葉老太太陳述，當年葉家是非自願下買賣，葉家只希望將當年的相關爭議被釐清。