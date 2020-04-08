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教育部停用Zoom 學者：典型的資安管理作法

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部因資安疑慮宣布停用Zoom，引起不少老師反彈。路透社
教育部因資安疑慮宣布停用Zoom，引起不少老師反彈。路透社

成大資通安全與教學中心主任李忠憲也是行政院資訊安全技術稽核委員，他在個人臉書上表示，教育部的做法就是資訊安全管理典型的做法，沒什麼好批評。他也表示AI時代資料比錢更有用，隱私是資安重點，且視訊軟體替代品很多，別因花錢買了軟體就不改變。

李忠憲說，他沒參與教育部決策，不過有越來越多消息指出Zoom有資安漏洞，紐約市政府包含學校，和許多著名的公司最近禁止使用，這些都是新的風險評估因素。因為客觀的證據和事實，修正原來使用這個軟體的決策，這就是資訊安全管理。

李忠憲在臉書上解釋什麼是資訊安全管理，「首先有人要我推薦一個絕對安全、無懈可擊的視訊會議軟體，這件事情是做不到，因為資通訊安全產品複雜的情況，沒有辦法讓它在使用前，甚至使用中，得到非常高規格的資安檢測」。他說，產品系統太過複雜、檢驗時程曠日費時，甚至檢測成本高過開發產品所需，這也是資通訊安全產品標準共通準則Common Criteria失敗原因。

但他表示，隱私就是資訊安全最重要的部分，在人工智慧大數據的時代，資料比錢更有用。資訊安全重視的就是CIA，機密性、完整性和可用性。而且視訊會議的軟體替代品很多，並不是沒有選擇，￼學習一個軟體的操作方法應該也不用一個月，即使繳了年費最多也是幾千塊，況且還有其他開源軟體的選擇，￼「如果連這樣都沒有辦法翻轉，安全的問題就被人家綁住，對系統品質的要求是不是太低？」

資安 教育部

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