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蔡英文稱頒郝柏村褒揚令理所當然 促轉會：應全面反省

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
司法法制委員會今邀請促進轉型正義委員會進行業務報告。圖／擷取自立法院直播
司法法制委員會今邀請促進轉型正義委員會進行業務報告。圖／擷取自立法院直播

行政院前院長郝柏村日前病逝，蔡英文總統表示理所當然要頒發「褒揚令」，但多個民間團體認為郝柏村為威權時期加害者，不應頒發。促進轉型正義委員會代理主委楊翠今則表示，威權統治時期涉及違反自由民主憲政秩序的不法行為當事人，是不是應獲得褒揚令，這兩重之間的關係應該全面反省。

蔡總統日前指出，郝柏村對於國家貢獻很大，「褒揚令是理所當然的事情」，總統府也表示哀悼之意，並感念郝柏村一生戮力從戎從公，擔任軍職及公職期間為國付出的辛勞，尤其在823砲戰中守護國土有功；但台灣民間真相與和解促進會、台灣人權促進會、台灣共生青年協會、陳文成博士紀念基金會、蔡瑞月文化基金會、鄭南榕基金會等團體呼籲蔡英文三思，並建議促轉會就此議題帶領轉型正義之公共討論。

立法院司法法制委員會今邀請促進轉型正義委員會進行業務報告，包含代理主委楊翠、專委葉虹靈等人都列席並備質詢。民進黨立委劉世芳表示，威權時代擔任過台灣省警備總部司令的將領，在逝世後多能獲得褒揚令，宛若擔任過警總司令成為「褒揚令保證班」，但警總時代對台灣人來說不是正面的印象居多，像是前警總司令彭孟緝曾鎮壓228、鄭為元擔任司令任內發生中壢事件、汪敬煦司令任內發生林宅血案、陳文成命案等案件，卻都獲得頒發褒揚令。

劉世芳指出，郝柏村擔任行政院長時期曾發生反對廢除刑法100條事件、獨台會案等等，卸任後也曾經去中國祭祖，或在中國受訪時曾唱過義勇軍進行曲引發爭議，這樣的狀況之下，褒揚令給予與否，或是褒揚令內容是否應該要尋求社會共識，建議促轉會要審視在沒有民主狀態之下，這些收到褒揚令的人是否符合歷史上的真相還原。

楊翠則說，應該全面反省，威權統治時期涉及違反自由民主憲政秩序的不法行為的當事人，是不是應獲得褒揚令的兩重之間的關係。

不過針對郝柏村唱義勇軍進行曲一事，國民黨市議員徐巧芯曾說，「義勇軍進行曲」本來就不只是大陸國歌，而是抗日時國軍戰士們跟同袍同甘同苦回憶，沒打過抗日戰爭的人唱，跟有打過的人唱，意義完全不同。

郝柏村 抗日戰爭 楊翠 促轉會

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