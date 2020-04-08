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內政部想啟動視訊會議〝但發現軟體都是ZOOM〞

聯合晚報 / 記者賴于榛、鄭媁／台北報導
免費遠距視訊會議軟體ZOOM被爆出資安漏洞；圖為ZOOM創辦人袁征。 美聯社
免費遠距視訊會議軟體ZOOM被爆出資安漏洞；圖為ZOOM創辦人袁征。 美聯社

徐國勇說，將採購國產視訊軟體

行政院要求各部會不要使用ZOOM，但尷尬的是，內政部上周想啟動視訊會議演習，但發現軟體都是ZOOM，內政部長徐國勇今天說，將採購國產視訊軟體。

新冠肺炎疫情延燒，公私部門陸續開啟遠距工作，但免費遠距視訊會議軟體ZOOM卻被爆出資安漏洞，行政院資通安全處昨則緊急通函各部會不應使用。行政院今解釋，從未使用或採購ZOOM，昨發通函是呼籲各級政府機關勿用。

行政院資通安全處昨通函各公務機關及特定非公務機關遵守視訊軟體的使用規範，各機關若因業務需求必須召開遠端視訊會議，不應使用包含ZOOM在內等具資通安全疑慮的產品。

這段期間，仍有Line、Facetime能用

內政部長徐國勇今天表示，內政部視訊會議原本上周就想啟動演習，但軟體都是ZOOM，因此他下令禁止使用，請資安中心重新處理，將另外採購國內視訊軟體，基本上一定不會使用中國軟體，這段時間仍有Line、Facetime等能利用。

資安處長簡宏偉解釋，其實行政院本來就沒有在用ZOOM，之所以會用通函提醒各部會，是因為近日來因應新冠肺炎疫情，各界都有視訊軟體的需求，免費的ZOOM使用度雖高，但爆出資安問題，各公務機關有警覺，紛紛詢問資安處是否能用，最後行政院決定發通函通知不應使用。

行政院發言人Kolas Yotaka也說， 行政院從未使用與採購ZOOM，且資安法通過後，行政院每年都會針對各機關展開資安總體檢，今年的稽核也即將開始，保護我國的資安。

談到ZOOM的資安漏洞，Kolas說，這不是空穴來風，因為該產品曾經在用戶不知情的情況下把使用者資訊傳給Facebook，或是在舉行視訊會議時遭不明人士發出攻擊性文字與不雅照，甚至有把使用者資料傳給中國的紀錄，ZOOM的創辦人幾天前還公開為此對外道歉等等，因此行政院才會發函提醒各機關要禁用有明顯資安疑慮的產品，呼籲各級政府機關勿用，以免破壞資安。

資安 行政院 內政部 疫情

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Zoom爆資安疑慮昨才禁止？政院：從未使用 通函是提醒

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