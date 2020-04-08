快訊

直播／夜市指引與個案新進展 指揮中心記者會1400舉行

王建民旋風時期 洋基三小天王強投現在哪裏？

陳時中蒸口罩 藍委：怪怪的 楊志良：疑有政治因素

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在記者會現場準備電鍋，教大家如何蒸烤口罩重複使用。 圖／中央流行疫情指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在記者會現場準備電鍋，教大家如何蒸烤口罩重複使用。 圖／中央流行疫情指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上周示範電鍋蒸口罩，遭質疑與衛福部二月時會破壞口罩結構的立場相違背。前衛生署長楊志良質疑，陳時中在政府決定口罩外交後示範蒸口罩，背後有政治因素。國民黨立委陳玉珍也說，陳時中雖是指揮官，很多政策還是會被行政院長蘇貞昌打臉，這是對防疫體系的不尊重。

楊志良質疑，政府對歐美與中國防疫雙重標準，蘇貞昌堅持滯留湖北台人要從上海類包機，擺明讓人家多做十幾個小時車子，此舉是否反而干擾防疫？

楊志良提到，2月的口罩之亂，許多人都在問口罩能不能重複用，當時政府告訴大家恐破壞結構，但1個月過去，政府才告訴大家口罩可以電鍋蒸，「這是不是放馬後砲？」楊說，口罩外交不是壞事，但陳時中示範蒸口罩，就是令人懷疑，防疫背後有政治因素。

不具名政院前官員也提到，指揮中心教大家口罩可用電鍋蒸，許多人都私下質疑，再花5元買一個就好，誰有這麼閒？「蒸口罩這件事真的意義不大，去做的人也不多。」但這名前官員也感嘆，現在只要講到陳時中，就會變成了政治問題，所以不願具名。

這名政院前官員也提到，蘇貞昌日前開臨時院會首長排排坐，沒有保持社交距離也沒戴口罩，還要陳時中硬拗因特定人不用戴口罩。這名前官員說，特定人之說就是鬼扯，為什麼不能承認疏忽，下次改進就好？

陳玉珍說，現在防疫陳時中已被民進黨當成神主牌，但陳時中雖是指揮官，很多政策還是會被蘇貞昌打臉。以上次湖北台人返國專機為例，蘇貞昌打臉後讓陳時中必須改口從國家角度要專機。陳說，既然防疫優先，政府就應該以防疫角度充分授權指揮官，「陳時中說了算，蘇院長不應打臉，這也是對防疫體系的不尊重。」

口罩 陳時中 蘇貞昌

延伸閱讀

陳時中：防疫進入第3階段 觀察未來7天變化

陳時中：檢疫所足夠因應返台國人

恐嚇刀架陳時中脖子 警追查在台陸籍男大生

陳時中如日中天 但我們寧願多幾個「逆時中」的黃偉哲

相關新聞

防人潮！交通部：五一連假擬訂警告點、行動點、管制點

由於人潮過多，中央流行疫情指揮中心在清明連假針對11景區發布細胞簡訊，然而五一連假在即，是否比照辦理，或是進一步實施禁足...

陳時中開金嗓 「愛不孤單」為防疫打氣

SARS疫情當年重創台灣，演藝圈集結合唱抗疫歌曲「手牽手」撫慰人心；面對新冠肺炎，被視為安定人心的指標人物陳時中，近期則...

【即時短評】政治逆時中 別成防疫大破口

新冠肺炎疫情全球大流行，台灣守住防線沒讓疫情失控，第一線指揮官陳時中功不可沒。儘管全民「順時中」齊心防疫，但當防疫遇上政...

革實院土地爭議 國民黨：黨產會太上皇 元利：合法買受

歷經15年的國發院(現恢復為革命實踐研究院)土地爭議，黨產會認為涉及國民黨不當黨產，但北市府還發建照給元利建設。黨產會今...

教育部停用Zoom 學者：典型的資安管理作法

成大資通安全與教學中心主任李忠憲也是行政院資訊安全技術稽核委員，他在個人臉書上表示，教育部的做法就是資訊安全管理典型的做...

蔡英文稱頒郝柏村褒揚令理所當然 促轉會：應全面反省

行政院前院長郝柏村日前病逝，蔡英文總統表示理所當然要頒發「褒揚令」，但多個民間團體認為郝柏村為威權時期加害者，不應頒發。...

陳時中蒸口罩 藍委：怪怪的 楊志良：疑有政治因素

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上周示範電鍋蒸口罩，遭質疑與衛福部二月時會破壞口罩結構的立場相違背。前衛生署長楊志良質疑...

自曝氣炸鍋蒸口罩差點引火警 葉毓蘭下午說分明

中央流行疫情指揮中心例行指揮官陳時中日前親自示範電鍋蒸口罩，傳授延長口罩壽命的正確作法，引發討論。國民黨立委葉毓蘭今天在...

促轉會延長預算擬動用第二預備金 藍委質疑：無法監督

促進轉型正義委員會已向行政院提出延任一年申請，至於預算編列爭議，促轉會主秘蔡誾誾指出，今年度原先只編列5個月，是因為沒有...

黨產會突襲開聽證會 藍：擴大追殺柯文哲，超前布署2024

黨產會今針對國民黨「元利建設公司取得原國民黨名下革實院前中興山莊院區土地」進行第三次聽證會。國民黨表示，黨產會無視其行政...

政院幕僚愛用Line 公務員以Juiker為主

視訊軟體Zoom爆出資安漏洞後，行政院昨緊急通函不應使用，各界也關注行政院平日公務交流的通訊軟體。行政院發言人Kolas...

歐美完全不設防？柯文哲嗆：不要因政治扭曲專業判斷

台北市長柯文哲上午在台北市流行疫情指揮中心會議結束後受訪，再次提到他對防疫戰略，他過去有批評過，對美國跟中國應該採取一樣...

熱門新聞

法律戰攻防 韓國瑜明天遞狀聲請停止執行罷免案

整理包／台灣疫情地圖 個案新增降低僅3例！全台累計376例

罷韓第二階段過關 ！連署書逾37萬份 投票日預計6月中

住院醫生參加私人聚餐釀群聚感染！校方怒批不可原諒

影／「最毒班機」又添一人確診 同班機已10人感染新冠肺炎

專家：強生可能將需要侵入性呼吸器 並使用大量鎮靜劑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。