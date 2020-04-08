陳時中蒸口罩 藍委：怪怪的 楊志良：疑有政治因素

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上周示範電鍋蒸口罩，遭質疑與衛福部二月時會破壞口罩結構的立場相違背。前衛生署長楊志良質疑，陳時中在政府決定口罩外交後示範蒸口罩，背後有政治因素。國民黨立委陳玉珍也說，陳時中雖是指揮官，很多政策還是會被行政院長蘇貞昌打臉，這是對防疫體系的不尊重。

楊志良質疑，政府對歐美與中國防疫雙重標準，蘇貞昌堅持滯留湖北台人要從上海類包機，擺明讓人家多做十幾個小時車子，此舉是否反而干擾防疫？

楊志良提到，2月的口罩之亂，許多人都在問口罩能不能重複用，當時政府告訴大家恐破壞結構，但1個月過去，政府才告訴大家口罩可以電鍋蒸，「這是不是放馬後砲？」楊說，口罩外交不是壞事，但陳時中示範蒸口罩，就是令人懷疑，防疫背後有政治因素。

不具名政院前官員也提到，指揮中心教大家口罩可用電鍋蒸，許多人都私下質疑，再花5元買一個就好，誰有這麼閒？「蒸口罩這件事真的意義不大，去做的人也不多。」但這名前官員也感嘆，現在只要講到陳時中，就會變成了政治問題，所以不願具名。

這名政院前官員也提到，蘇貞昌日前開臨時院會首長排排坐，沒有保持社交距離也沒戴口罩，還要陳時中硬拗因特定人不用戴口罩。這名前官員說，特定人之說就是鬼扯，為什麼不能承認疏忽，下次改進就好？

陳玉珍說，現在防疫陳時中已被民進黨當成神主牌，但陳時中雖是指揮官，很多政策還是會被蘇貞昌打臉。以上次湖北台人返國專機為例，蘇貞昌打臉後讓陳時中必須改口從國家角度要專機。陳說，既然防疫優先，政府就應該以防疫角度充分授權指揮官，「陳時中說了算，蘇院長不應打臉，這也是對防疫體系的不尊重。」