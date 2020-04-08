自曝氣炸鍋蒸口罩差點引火警 葉毓蘭下午說分明

中央流行疫情指揮中心例行指揮官陳時中日前親自示範電鍋蒸口罩，傳授延長口罩壽命的正確作法，引發討論。國民黨立委葉毓蘭今天在立法院內政委員會質詢時，透露昨天她在辦公室嘗試蒸口罩，因為沒有電鍋，才使用氣炸鍋「氣炸一下」，結果差點在立法院青島二館引發火警。

葉毓蘭也問內政部長徐國勇有沒有蒸過口罩？徐國勇答，他沒有蒸過口罩。台下的民進黨立委王美惠連忙喊，現在購買口罩片數夠，當然不用蒸。

葉毓蘭「氣炸口罩」的說法引發熱議，葉毓蘭辦公室也發布通知，下午將統一於辦公室對此事說明。