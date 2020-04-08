促轉會延長預算擬動用第二預備金 藍委質疑：無法監督

促進轉型正義委員會已向行政院提出延任一年申請，至於預算編列爭議，促轉會主秘蔡誾誾指出，今年度原先只編列5個月，是因為沒有討論到延任，剩下7個月的預算已跟主計總處請教，擬動用第二預備金。不過國民黨立委吳怡玎質疑若動用預備金，立委將無從監督起。

立法院司法法制委員會今邀請促進轉型正義委員會進行業務報告，包含代理主委楊翠、專委葉虹靈等人都列席。楊翠備詢時表示，已經完成報請行政院的公文程序，提出展延一年的申請，行政院發言人Kolas Yotaka受訪時也證實，昨傍晚已收到促轉會公文。

吳怡玎質詢時翻出促轉會今年度預算，質疑五個月人事費達2700萬，平均每人一個月要有10萬元支出，是否延長任期後依然是如此高的額度，若動用第二預備金是否導致立法院無法監督？楊翠解釋，人事費用這都是依照法定人力編制跟法定人力編制的預算，先前只編列五個月也是因為依法編列。

促轉會主秘蔡誾誾則指出，編列五個月是因為沒有討論到延任，所以先依法編任，若確定延任一年，已跟主計總處請教，擬動用第二預備金編列預算，未來行政院核定後，除了會請立法院核備，也都會上網公告。

吳怡玎追問，這次促轉會申請延長一年任期，但依促轉條例第11條，是否未來會依法無限延長？楊翠表示，這是立法院通過的法條，依法是這樣，但促轉會此次是申請一年，若要限制次數避免無限延長，會尊重委員提案權跟立法院討論權。

楊翠說，轉型正義有需要法制化工具的部分，預計五月底前會有初步的法案雛形，預計在下個會期遞出，延長一年任期內能做完的事情會盡量做，其餘放置總結報告，提出未來國家體制應該如何做的相關規劃，而非促轉會一年又一年延長，非國家無限制投入資源。