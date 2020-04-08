搶排審惹議 管碧玲：重點讓國土法順利向前走

內政委員會今天原定審查「國土計畫法」部分條文修正草案，但國民黨質疑，黨籍召委陳玉珍早在1日就排審該案，民進黨籍召委管碧玲又排審有違慣例。對此，管碧玲回應，過去就有同一法案、不同召委聯審的前例，重點是讓國土法順利向前走。

管碧玲表示，國民黨召委上周不顧民進黨團版本還在院會復議期，突然排了已經不會採取的行政院版，使得黨團必須緊急處理不復議聲明，讓黨團版國土法可以送進委員會，「陳召委如此排案，到底是不是要利用排案來卡案？這成為我們不得不防範的情境」。

管碧玲指出，上會期的「槍砲彈藥管制條例」就被國民黨召委排案後卡住，因此這回也必須防止類似情事發生。管說，內政委員會重大法案聯審很多前例，且單一排案權是召委會議沒有決議的事，也不是內政委員會的慣例。

管碧玲表示，重點是讓國土法可以順利向前走，在今天簽下協商結論，確定明天該案會審完，「我也就放心了」。