接見英國駐台代表 游錫堃：祝英首相強森肺炎早日康復
英國在台辦事處代表唐凱琳上午拜會立法院長游錫堃，兩人也晤談約一小時。會談結束，游轉述，會中他除表達新冠肺炎確診的英國首相強森可以早日康復，也對英國國會議員2月底連署支持台灣參與WHO所有會議表示感謝。
游錫堃指出，今年2月28日英國有55位國會議員，聯名致函跟WHO秘書長譚德賽，表達WHO所有會議應邀台灣代表參加，同時指正WHO把台灣列入中國疫區是錯誤的，對此他今天特別跟唐凱琳致謝。
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