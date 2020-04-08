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黨產會突襲開聽證會 藍：擴大追殺柯文哲，超前布署2024

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
台北市長柯文哲。本報資料照片
台北市長柯文哲。本報資料照片

黨產會今針對國民黨「元利建設公司取得原國民黨名下革實院前中興山莊院區土地」進行第三次聽證會。國民黨表示，黨產會無視其行政處分均遭台北高等行政法院停止執行，硬扯去年元利建設申請變更設計獲北市府通過一事，擴大戰場追殺台北市長柯文哲，簡直超前布署2024年的總統選戰。

國民黨今發聲明抗議黨產會以突襲式召開聽證會，讓他們僅5天時間卻要準備五、六十年前的案件，根本罔顧程序正義。

國民黨批評，黨產會無視行政處分均遭台北高等行政法院停止執行，且已有5個案子遭3組法官認定黨產條例違憲，仍執意挾本次民進黨選舉大勝之餘威，繼續追殺國民黨，並將一個50年前土地買賣業經三審定讞之案件拿出來辦了三場聽證，這不正是坐實蔡英文政府將政治黑手伸進司法體系並霸凌司法的鐵證？

國民黨指出，在本案前兩次聽證會已提出自95年至100年法院三審定讞之判決確定文件，早已澄清國民黨買賣葉中川土地供作國民黨黨訓練機構使用，縱事隔近50年以今日之政黨法規亦絕無任何不法。

國民黨更指黨產會在本次調查報告之內容錯誤百出，甚至故意偽造恐涉及偽造公文書，例如買賣土地、價格錯誤，忽略需繳納土地增值稅，完全扭曲不動產估價師之鑑價報告。其中更荒謬可笑的是監察委員陳師孟、高涌誠的調查竟大量抄襲黨產會之調查報告，本次黨產會調查報告竟又大量抄襲檢察院之調查報告，天下文章一大抄，令人瞠目結舌。

國民黨說，值得注意的是本次調查報告硬扯上109年2月20日元利建設申請變更設計獲台北市政府通過之情事，不禁令人好奇黨產會為何在追殺國民黨、前總統馬英九之餘，又擴大戰場追殺柯文哲，是否除了想在520前向其主子表功、效忠以保其官位，並超前布署2024年的總統選戰。

黨產會 國民黨 柯文哲

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