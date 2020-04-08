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政院幕僚愛用Line 公務員以Juiker為主
視訊軟體Zoom爆出資安漏洞後，行政院昨緊急通函不應使用，各界也關注行政院平日公務交流的通訊軟體。行政院發言人Kolas Yotaka表示，院內的公務交流為分散風險，Line或Juiker都有使用，但機密的會議還是會召開實體會議。
2014年工研院與企業研發Juiker 揪科，據了解，主要是行政院內公務員仍在使用，但正副院長幕僚之間聯繫，以及對外的媒體窗口則以Line為主。
資安處長簡宏偉表示，其實兩者都有使用，主要依討論的事情類型，會用不同通訊軟體溝通，主要公務方面的討論，還是Juiker為主，至於非機密性、一般性可以對外公布的內容及牽涉外部人員的時候，則用Line。
Kolas說，之所以 Line與Juiker都有使用，重點透過在不同的社群軟體溝通，可以分散風險，但當然機密的會議還是會召開實體會議，當面討論。
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