歐美完全不設防？柯文哲嗆：不要因政治扭曲專業判斷

台北市長柯文哲上午在台北市流行疫情指揮中心會議結束後受訪，再次提到他對防疫戰略，他過去有批評過，對美國跟中國應該採取一樣的標準，從武漢進來要全部檢疫，做一大堆動作，但從美國回來一台飛機就感染10個，完全不設防，應秉持專業，不要因為政治扭曲掉專業判斷。

對於疫情的控制，目前境外移入確診案例降到3例，但媒體問柯，清明連假後會不會出現確診高峰？柯文哲說，台灣疫情零零星星，境外移入這一波還好，昨天降到3，但如果今天也是3到5例，大概第二波危險期就熬過去了。

柯文哲說，防疫戰略上，他過去有批評過，過去10幾20天當中，台灣確診率都是境外移入，本土很少，都是歐美，時間統計起來，中國進來大概12例左右，從歐美來的超過10倍，所以在防疫上，對美國跟中國應該採取一樣的標準，從武漢進來要全部檢疫，做一大堆動作，從美國回來一台飛機就感染10個，完全不設防，「要秉持專業啦，不要因為政治扭曲掉專業判斷。」

柯文哲說，過去20天多是境外移入，還好台灣國民素質相當高，捷運沒下令前，98%民眾已經戴口罩，因為大家在SARS後，敏感度已經提高，境外移入沒有在台灣造成感染，所以這幾天開始下降，境外感染應該擋住了，現在第三波清明連假後，風景區爆滿，若重來一遍，當時應該要有人流管制，或是政府要出面，要去風景區可以，應該要戴口罩，尤其如果沒有辦法維持距離時。

柯文哲說，由於從感染到確診要15天到20天之間，清明連假有沒有形成破口，估計到4月15日20日才會知道，這段期間還是危險期，應該要戴口罩和吃飯前洗手。