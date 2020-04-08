快訊

評／立委報案優先受理？警方為民代量身訂做的「特權流程」

快篩15分即知！國衛院、國防醫學院開發新冠肺炎快篩雛形

【重磅快評】突然封殺Zoom 試問林全揪科群組還在否？

聯合報 / 主筆室
教育部要求管轄單位禁止使用距教學軟體Zoom，台大電機系教授葉丙成要求政府明確提供一個「好用、沒有資安問題、不會被禁、而且很多人用不會卡」的視訊軟體。圖／本報資料照片
教育部要求管轄單位禁止使用距教學軟體Zoom，台大電機系教授葉丙成要求政府明確提供一個「好用、沒有資安問題、不會被禁、而且很多人用不會卡」的視訊軟體。圖／本報資料照片

最近視訊會議軟體Zoom的資安問題吵得火熱，因Zoom被查出將部分數據傳往中國大陸，消息一出，民進黨民代立刻群起攻之，教育部等政府單位趕緊要求管轄單位禁止使用Zoom，但因為之前各級學校已使用Zoom作為因應新冠肺炎遠距教學之用，蔡政府突然要封殺Zoom，讓包括台大教授葉丙成等人提出質疑，要求政府明確提供一個「好用、沒有資安問題、不會被禁、而且很多人用不會卡」的視訊軟體。

在我們討論Zoom的資安問題之前，不妨先回顧歷史。2016年民進黨重返中央執政後，首任行政院長林全要求內閣成員都必須加入Line群組，當時的內閣團隊認為，Line是國外公司開發與維護，內閣團隊使用Line群組討論國家機敏大事並不合適，當時的經濟部長李世光建議內閣改用工研院資助的即時通訊軟體揪科（Juiker）。

多年過去，林全內閣已走入歷史，揪科還存在，但早就不是蔡政府熱愛使用的即時通訊軟體。若去問問現在的內閣團隊，多數成員恐怕連揪科是什麼都不知道。

從揪科在蔡政府團隊的使用狀況，就可以看出蔡政府與民進黨最近打Zoom的資安問題有多麼雙標。首先，如果Zoom傳資訊回中國大陸為真，同樣的標準，蔡政府要不要查查現在使用的即時通訊軟體與設群軟體，是否全數由國人掌控？這些軟體的數據是否也會回傳他國？中間是否有可能遭人攔截？

Zoom回傳資料至中國大陸，我政府沒能事前掌握，科技政委唐鳳昨天說，她入閣後都使用自己架設、自己維護的通訊系統。唐鳳入閣這麼久，她都使用自行開發的系統，為何政府各單位長期使用Zoom卻沒警覺？既然現在蔡政府覺得Zoom有資安疑慮，為何不強迫Zoom下架？

若蔡政府覺得Zoom有問題，那現在蔡政府與民進黨愛用的國外公司開發的通訊軟體，同樣也有資安疑慮。或許蔡政府會說，跟Zoom背後有中國大陸資金背景不同，現在政府機關使用的國外通訊軟體，這些國家與我關係良好，但從前幾年維基解密揭露的資訊來看，西方國家彼此監聽、偵察的情況十分普遍，政府機關使用國外通訊軟體，就是有國安的隱患。

Zoom事件背後的關鍵其實不只是資安問題，而是一扯到中國大陸，蔡政府就會拿來政治操作，如果真的是嚴謹檢視資安，蔡政府應該全員回過頭來使用揪科等國產通訊軟體。對於教育部通令不能使用Zoom，民進黨新科立委洪申翰倒是很誠實，他說：「一想到，Zoom會把一堆冗長、無意義，又一直在那邊喂半天的視訊會議資訊，都要回傳給老共，我真的也很難說到底是誰比較倒楣。」

真正倒楣的是最近忙著找新視訊軟體備課的各校老師，以及不知道如何應對蔡政府雙重標準的國人。

林全

延伸閱讀

從林全內閣的「揪科」 看Zoom被禁用的雙標

唐鳳親測超商取口罩續訂下一輪 流程僅花55秒

口罩實名制3.0 擬開放超商插卡購買

87歲奶奶輕鬆買到口罩 唐鳳讚團隊：你們都是明星

相關新聞

防人潮！交通部：五一連假擬訂警告點、行動點、管制點

由於人潮過多，中央流行疫情指揮中心在清明連假針對11景區發布細胞簡訊，然而五一連假在即，是否比照辦理，或是進一步實施禁足...

陳時中開金嗓 「愛不孤單」為防疫打氣

SARS疫情當年重創台灣，演藝圈集結合唱抗疫歌曲「手牽手」撫慰人心；面對新冠肺炎，被視為安定人心的指標人物陳時中，近期則...

【重磅快評】突然封殺Zoom 試問林全揪科群組還在否？

最近視訊會議軟體Zoom的資安問題吵得火熱，因Zoom被查出將部分數據傳往中國大陸，消息一出，民進黨民代立刻群起攻之，教...

賴清德當阿公了！因疫情還未到美國親手抱金孫

準副總統賴清德晉升當阿公了，他的大兒子賴廷與及媳婦陳筱依在3月底生下男嬰，不過，因新冠肺炎疫情關係，賴清德尚未到美國親手...

公共座椅上勘驗女被告私處 監察院彈劾檢察官莊珂惠

監察院今天通過雲林地方檢察署檢察官莊珂惠的彈劾案。監委王美玉、林雅鋒調查，莊珂惠於訊問越南籍被告時，以涉有歧視性之不當言...

綠營讓步 國土計畫法留明日國民黨排審

立法院內政委員會今審查「國土計畫法」部分條文修正草案，由於國民黨籍召委陳玉珍上周已排案進行詢答，本周輪值的民進黨籍召委管...

促轉會將延長 楊翠：已經完成報請行政院的公文程序

立法院司法法制委員會今邀請促進轉型正義委員會業務報告，包含代理主委楊翠、專委葉虹靈等人都出席。關於促轉會報請延長任期一事...

綠營搶排審國土法 國民黨團甲動抗議

立法院內政委員會今天審查「國土計畫法」部分條文修正草案，由於國民黨籍召委陳玉珍已於上周排案進行詢答，本周輪值的民進黨籍管...

疑詐領助理補助款／新北議員王淑慧 移送檢方複訊

民進黨籍新北市議員王淑慧被控利用人頭詐領助理補助款，金額至少數百萬元，調查局昨天前往市議會辦公室、服務處和住家等地搜索，帶回王淑慧等四人訊問，深夜依貪汙罪移送新北地檢署複訊。

總統府：未採購Zoom等有資安疑慮產品

新冠肺炎疫情延燒，公私部門紛紛開啟遠距工作，但遠距視訊會議軟體Zoom卻被爆出資安漏洞。總統府發言人張惇涵表示，總統府並...

獨／四叉貓未入選「數位諸葛亮」 Dcard創辦人入圍

國民黨主席江啟臣推動黨內數位化，日前公開海選「數位行銷科技長」。江啟臣為此還打扮成「諸葛亮」做宣傳影片，吸引103人報名...

徐國勇、葉菊蘭出席言論自由日系列活動

今天為「言論自由日」，也是鄭南榕逝世31周年的紀念日，內政部長徐國勇在鄭南榕遺孀葉菊蘭陪同下，出席二二八國家紀念館舉辦「...

熱門新聞

法律戰攻防 韓國瑜明天遞狀聲請停止執行罷免案

整理包／台灣疫情地圖 個案新增降低僅3例！全台累計376例

罷韓第二階段過關 ！連署書逾37萬份 投票日預計6月中

住院醫生參加私人聚餐釀群聚感染！校方怒批不可原諒

影／「最毒班機」又添一人確診 同班機已10人感染新冠肺炎

專家：強生可能將需要侵入性呼吸器 並使用大量鎮靜劑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。