【重磅快評】突然封殺Zoom 試問林全揪科群組還在否？

最近視訊會議軟體Zoom的資安問題吵得火熱，因Zoom被查出將部分數據傳往中國大陸，消息一出，民進黨民代立刻群起攻之，教育部等政府單位趕緊要求管轄單位禁止使用Zoom，但因為之前各級學校已使用Zoom作為因應新冠肺炎遠距教學之用，蔡政府突然要封殺Zoom，讓包括台大教授葉丙成等人提出質疑，要求政府明確提供一個「好用、沒有資安問題、不會被禁、而且很多人用不會卡」的視訊軟體。

在我們討論Zoom的資安問題之前，不妨先回顧歷史。2016年民進黨重返中央執政後，首任行政院長林全要求內閣成員都必須加入Line群組，當時的內閣團隊認為，Line是國外公司開發與維護，內閣團隊使用Line群組討論國家機敏大事並不合適，當時的經濟部長李世光建議內閣改用工研院資助的即時通訊軟體揪科（Juiker）。

多年過去，林全內閣已走入歷史，揪科還存在，但早就不是蔡政府熱愛使用的即時通訊軟體。若去問問現在的內閣團隊，多數成員恐怕連揪科是什麼都不知道。

從揪科在蔡政府團隊的使用狀況，就可以看出蔡政府與民進黨最近打Zoom的資安問題有多麼雙標。首先，如果Zoom傳資訊回中國大陸為真，同樣的標準，蔡政府要不要查查現在使用的即時通訊軟體與設群軟體，是否全數由國人掌控？這些軟體的數據是否也會回傳他國？中間是否有可能遭人攔截？

Zoom回傳資料至中國大陸，我政府沒能事前掌握，科技政委唐鳳昨天說，她入閣後都使用自己架設、自己維護的通訊系統。唐鳳入閣這麼久，她都使用自行開發的系統，為何政府各單位長期使用Zoom卻沒警覺？既然現在蔡政府覺得Zoom有資安疑慮，為何不強迫Zoom下架？

若蔡政府覺得Zoom有問題，那現在蔡政府與民進黨愛用的國外公司開發的通訊軟體，同樣也有資安疑慮。或許蔡政府會說，跟Zoom背後有中國大陸資金背景不同，現在政府機關使用的國外通訊軟體，這些國家與我關係良好，但從前幾年維基解密揭露的資訊來看，西方國家彼此監聽、偵察的情況十分普遍，政府機關使用國外通訊軟體，就是有國安的隱患。

Zoom事件背後的關鍵其實不只是資安問題，而是一扯到中國大陸，蔡政府就會拿來政治操作，如果真的是嚴謹檢視資安，蔡政府應該全員回過頭來使用揪科等國產通訊軟體。對於教育部通令不能使用Zoom，民進黨新科立委洪申翰倒是很誠實，他說：「一想到，Zoom會把一堆冗長、無意義，又一直在那邊喂半天的視訊會議資訊，都要回傳給老共，我真的也很難說到底是誰比較倒楣。」

真正倒楣的是最近忙著找新視訊軟體備課的各校老師，以及不知道如何應對蔡政府雙重標準的國人。