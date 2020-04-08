賴清德當阿公了！因疫情還未到美國親手抱金孫

準副總統賴清德晉升當阿公了，他的大兒子賴廷與及媳婦陳筱依在3月底生下男嬰，不過，因新冠肺炎疫情關係，賴清德尚未到美國親手抱金孫，但透過視訊及照片，心情仍是相當喜悅，賴說，「謝謝大家的祝福」。

賴清德的大兒子賴廷與在美國讀書認識學妹陳筱依，2018年12月30日在台南宴客非常低調，僅席開20桌，男方僅6桌，賴清德當時即表示尊重孩子的想法，所以對此婚事保密到家，不過他有說「早生貴子是身為爸爸的要求，也是行政院長的責任」，逗得台下賓客哄堂大笑。兩人後來又回美攻讀學業。

而一向對家人隱私極為保護的賴清德，此次喜獲金孫也維持一貫作風，未對外宣揚，少數得知的親友都紛紛為他感到開心；賴清德也說「謝謝大家，謝謝大家的祝福」。