公共座椅上勘驗女被告私處 監察院彈劾檢察官莊珂惠

監察院今天通過雲林地方檢察署檢察官莊珂惠的彈劾案。監委王美玉、林雅鋒調查，莊珂惠於訊問越南籍被告時，以涉有歧視性之不當言詞加以斥責；另於並無急迫性下，立即勘驗妨害婚姻女性被告之胸部及私處，均嚴重損及被告權益，有重大違失。監院今以12比0的票數，通過監委提案，彈劾莊珂惠，全案移送公務員懲戒委員會審理。

王美玉、林雅鋒表示，莊珂惠在任職彰化地方檢察署期間，偵辦越南籍被告涉犯詐欺案件，在於105年10月27日訊問時以「你以為我們台灣是隨便你這樣子的喔」、「每個台灣人都可以讓你戴綠帽子嗎?」等涉有歧視性之言詞，且非調查詐欺罪嫌所必要事項指責被告；訊問用語及態度顯有不當，嚴重損及被告權利，顯有違失。

王美玉、林雅鋒指出，莊珂惠另偵辦一起黃姓女被告妨害婚姻案件，於107年4月24日開庭時，明知當日地檢的女性檢驗員外勤公出，竟於並無急迫性的情況下，堅持立即勘驗被告身體，要求被告在眾人出入未經清潔的偵查庭座椅上，脫去衣褲檢查身體胸部及私處，顯然違反比例原則；且莊珂惠未安排該署內其他女性書記官在場協助製作勘驗筆錄，僅自己在庭後製作勘驗筆錄並簽名，並未提示被告在勘驗筆錄上簽名，已違反刑事訴訟法第42條「勘驗應製作筆錄，勘驗筆錄應令依本法命其在場之人簽名、蓋章或按指印」規定。

王美玉、林雅鋒表示，莊珂惠所涉案件均嚴重損及被告權益，也損及司法威信，違失情節重大，因此提出彈劾案；今天經出席審查會之張武修、陳小紅、楊美鈴、林盛豐、高鳳仙、楊芳婉、田秋堇、江綺雯、蔡培村、高涌誠、江明蒼、方萬富等12位委員一致通過，彈劾莊珂惠，全案移送司法院審理。