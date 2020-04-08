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公共座椅上勘驗女被告私處 監察院彈劾檢察官莊珂惠

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院彈劾檢察官莊珂惠。圖／本報系資料照
監察院彈劾檢察官莊珂惠。圖／本報系資料照

監察院今天通過雲林地方檢察署檢察官莊珂惠的彈劾案。監委王美玉、林雅鋒調查，莊珂惠於訊問越南籍被告時，以涉有歧視性之不當言詞加以斥責；另於並無急迫性下，立即勘驗妨害婚姻女性被告之胸部及私處，均嚴重損及被告權益，有重大違失。監院今以12比0的票數，通過監委提案，彈劾莊珂惠，全案移送公務員懲戒委員會審理。

王美玉、林雅鋒表示，莊珂惠在任職彰化地方檢察署期間，偵辦越南籍被告涉犯詐欺案件，在於105年10月27日訊問時以「你以為我們台灣是隨便你這樣子的喔」、「每個台灣人都可以讓你戴綠帽子嗎?」等涉有歧視性之言詞，且非調查詐欺罪嫌所必要事項指責被告；訊問用語及態度顯有不當，嚴重損及被告權利，顯有違失。

王美玉、林雅鋒指出，莊珂惠另偵辦一起黃姓女被告妨害婚姻案件，於107年4月24日開庭時，明知當日地檢的女性檢驗員外勤公出，竟於並無急迫性的情況下，堅持立即勘驗被告身體，要求被告在眾人出入未經清潔的偵查庭座椅上，脫去衣褲檢查身體胸部及私處，顯然違反比例原則；且莊珂惠未安排該署內其他女性書記官在場協助製作勘驗筆錄，僅自己在庭後製作勘驗筆錄並簽名，並未提示被告在勘驗筆錄上簽名，已違反刑事訴訟法第42條「勘驗應製作筆錄，勘驗筆錄應令依本法命其在場之人簽名、蓋章或按指印」規定。

王美玉、林雅鋒表示，莊珂惠所涉案件均嚴重損及被告權益，也損及司法威信，違失情節重大，因此提出彈劾案；今天經出席審查會之張武修、陳小紅、楊美鈴、林盛豐、高鳳仙、楊芳婉、田秋堇、江綺雯、蔡培村、高涌誠、江明蒼、方萬富等12位委員一致通過，彈劾莊珂惠，全案移送司法院審理。

監委表示，檢察官莊珂惠在彰化地檢署偵查庭內的公眾座椅上勘驗女性被告胸部及私處。圖／監察院提供
監委表示，檢察官莊珂惠在彰化地檢署偵查庭內的公眾座椅上勘驗女性被告胸部及私處。圖／監察院提供

司法院 婚姻 詐欺

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