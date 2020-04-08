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綠營讓步 國土計畫法留明日國民黨排審
立法院內政委員會今審查「國土計畫法」部分條文修正草案，由於國民黨籍召委陳玉珍上周已排案進行詢答，本周輪值的民進黨籍召委管碧玲今仍排審，遭藍營質疑有違慣例，今發布甲動要求程序發言。
經協商，民進黨團總召柯建銘提議，今天先審查「都市危險及老舊建築物加速重建條例」草案，明天則由陳玉珍排審「國土計畫法」，但前提是明天必須送出委員會。
柯建銘的說法引發國民黨團不滿，陳玉珍反擊，國民黨不會刻意阻擋，但民進黨不能決定委員會開會結果，柯建銘提出附加條件，是以小人之心度君子之腹。
國民黨團總召林為洲表示，明天換一天時間，由國民黨籍召委排案，維護以排案召委繼續審查該案的慣例和法律精神，他們接受。至於明天有各黨版本，討論過程歧異不大，應該明天就能出委員會。
林為洲說，四月底前要修法完成，國土法排審確實有急迫性，但他重申過程要顧及程序正義、合乎規定，這是在野黨最重要的武器，若所有結果都是訴諸表決，開委員會就沒有意義。
朝野黨團協商後，同意明日由陳玉珍排審國土法草案。朝野也已簽署黨團協商結論。
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