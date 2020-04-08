促轉會將延長 楊翠：已經完成報請行政院的公文程序

立法院司法法制委員會今邀請促進轉型正義委員會業務報告，包含代理主委楊翠、專委葉虹靈等人都出席。關於促轉會報請延長任期一事，楊翠備詢時指出，過完年後，就有給行政院提出評估與說明，目前也已經完成報請行政院的公文程序。

促轉會任期至今年五月底為止，行政院長蘇貞昌日前多次承諾會同意延長任期，楊翠今在司委會則證實，已經完成報請行政院的公文程序，提出展延一年的申請，相信行政院將依據相關規定會有核定的相關期程，而促轉會接下來還有很多法制化工作要推動，任期延長才能完備相關方案。

楊翠報告時也提及追求歷史真相部分，正規畫保存不義遺址，保存原則為分類分層治理、價值優先、中央地方協力；平復歷史傷痕部分，除了陸續撤銷5819件的司法不法有罪判決之外，以及威權統治時期人事清查處置及相關救濟程序研究，也已經規劃沒收財產權利恢復法制。

楊翠說，促轉會已委託進行威權統治時期沒收財產處理之研究，依委託研究案成果，可確定至少有1640人受沒收全部財產之宣告，其中有145人確認遭執行沒收財產。

促轉會參考委託研究成果，就權利回復政策，目前建議，朝向已返還原標的為優先，至個案有不適宜原物返還之情形，如原財產滅失、移轉善意第三人等，則改用替代賠償方式處理。