綠營搶排審國土法 國民黨團甲動抗議

立法院內政委員會今天審查「國土計畫法」部分條文修正草案，由於國民黨籍召委陳玉珍已於上周排案進行詢答，本周輪值的民進黨籍管碧玲仍於今日排審，遭藍營質疑有違慣例、破壞朝野和諧。

國民黨團今發布甲級動員，並在開會時程序發言。藍營認為，依內政委員會議事慣例，法案非經協商，法案原則由單一黨團召委負責排審。對照以往慣例，國土計畫法仍應由原排審召委負責。

國民黨團批評，此次管碧玲未經召委協商會議，搶排陳玉珍負責法案，明顯破壞內政委員會議事慣例，企圖以人數優勢破壞召委協商機制，架空在野黨召委職權。

國民黨團總召林為洲表示，過去的例外狀況是，若認為法案有必要輪流排審，經雙方協商、同意後即可排審。管碧玲破壞這樣的議事慣例，非常不恰當，不合規也不合法。

林為洲說，立法院組織法都有相關規定，國土計畫法到底有何奇怪，為何國民黨已排審詢答，民進黨未經通知他們就搶著要排審。國民黨團此次也有版本，整部法案大多數是針對第45、47條有意見，歧異不多，他們無法接受搶案排審、違規違法。

管碧玲澄清，絕非沒有溝通，雙方已經說好今天中午休息來協商。她今天排審只是為避免反對黨為了搶排審而卡案，她可尊重國民黨團排審，但要保證讓法案能出委員會。民進黨團總召柯建銘到場後，也趕緊喊休息協商。