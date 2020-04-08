防人潮！交通部：五一連假擬訂警告點、行動點、管制點

由於人潮過多，中央流行疫情指揮中心在清明連假針對11景區發布細胞簡訊，然而五一連假在即，是否比照辦理，或是進一步實施禁足令，成為外界關注焦點。交通部說，昨天與指揮中心開會，預計訂定警告點、行動點、管制點，作為民眾出遊依據。

交通部常務次長祁文中今天在立法院交通委員會接受媒體聯訪時表示，清明假期期間，指揮中心有察覺到有11個景點有太多群聚現象，跟指揮中心所宣布的社交距離規定有所不符，室外1.5公尺要戴口罩，部分景區有失序現象，綜合研判後依據現場狀況發細胞簡訊。

針對下個五一連假要怎麼做，祁文中說，昨天與指揮中心開會到晚上8時30分，探討各風景區、景點、商圈、夜市，若再有民眾無法做好社交距離，要訂定警告點、行動點跟管制點。警告點是呼籲民眾還沒前往不要去，或是前往中可能考慮不要去；行動點是做些分流；管制點則是管制部分商圈、夜市管制進來人潮。

祁文中說，防疫期間政府跟民眾要一起合作，未來交通部會把景點資訊提供給指揮中心，很有可能連假的七天前就會提供，三天前則是提供更為確定資訊。接下來兩周到五一勞動節，相關單位會配合指揮中心，相關單位也會支持指揮中心做出最符合民眾需求的決定。

針對指揮中心對11景點發布國家級警報，交通部長林佳龍說沒有與交通部會商，外界質疑交通部與指揮中心不同調。祁文中說沒有所謂不同調，就是資訊提供給指揮中心，經濟部提供有關商圈、夜市資料，交通部就是針對13個風景管理處，裡面42個景點蒐集資訊，針對42個景點所在位置訂房情形提供資訊給指揮中心，農委會則是針對管轄森林遊樂區提供資訊，所有事情都是跨部會，指揮中心負責掌握全面資訊，並跟地方政府合作。