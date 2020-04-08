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訴訟反制罷免 高市府：不受政治運動影響市府運作

聯合報 / 記者楊濡嘉蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
高雄市新聞局長鄭照新說，訴訟案委由律師處理，韓市長持續專注在防疫及市政工作，不受政治運動影響市府日常運作。本報資料照片
高雄市新聞局長鄭照新說，訴訟案委由律師處理，韓市長持續專注在防疫及市政工作，不受政治運動影響市府日常運作。本報資料照片

高雄市韓國瑜罷免案第二階段連署過關，罷免投票日預計是6月6日或13日，仍待中選會宣布。韓團隊認為「罷免連署偷跑」，決定啟動法律戰，8日上午將到台北高等行政法院呈聲請狀，要求宣告連署違法。高雄市新聞局長鄭照新說，此案委由律師處理，韓市長持續專注在防疫及市政工作，不受政治運動影響市府日常運作。

國民黨立法院黨團質疑罷韓團體在韓國瑜就職滿一年前提前連署，於法不合。韓國瑜8日上午委任高雄市前新聞局長王淺秋、律師葉慶元赴台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票，雙方展開法律戰。

高雄市選委會表示，最快9日就會將連署人名冊送到中央選委會，依法只要中選會開會認定連署人數符合規定，就可宣告罷免案成立，需在20至60日內舉行投票。高雄市選委會主委陳雄文說，投票日預計是6月6日或6月13日，結果仍待中選會宣布。

高雄市政府8日凌晨發出聲明指出，為避免行政權獨大，出現過度擴張解釋的可能，既然法律解釋出現重大公法爭議（偷跑認定），民主社會講究司法制衡與司法獨立，透過司法體系（行政法院）來公正釐清是最妥適的做法，也是捍衛民主社會穩定最負責任的行為。市長與市政團隊在做出遞狀，交由委任律師及司法體系進行相對客觀認定後，仍將持續專注於防疫及市政等與市民權益密切相關事項，不受政治運動影響市府日常運作。

高雄市長韓國瑜團隊認為「罷免連署偷跑」，決定啟動法律戰，8日上午將到台北高等行政法院呈聲請狀，要求宣告連署違法。本報資料照片
高雄市長韓國瑜團隊認為「罷免連署偷跑」，決定啟動法律戰，8日上午將到台北高等行政法院呈聲請狀，要求宣告連署違法。本報資料照片

高雄市 韓國瑜 司法

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