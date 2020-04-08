罷韓法律戰開打 韓國瑜提訴願、停止執行及行政訴訟

高雄市選委會昨天審查通過二階罷免市長韓國瑜連署，據指出，高市選委會提前完成二階連署審查，韓國瑜也將提前全面啟動法律戰。韓國瑜委任律師今天上午將同步在高雄、台北，向高等行政法院提出行政訴訟並聲請停止執行，同時更已在4月7日就已針對中選會的處分正式提出行政訴願。

韓國瑜委任的律師葉慶元今天上午將向台北高等行政法院正式遞狀提起行政訴訟並聲請停止執行，高雄也會有同步的法律行動，韓也已在4月7日提出行政訴願。韓將向法院聲請，針對中選會對罷韓的處分在訴願及行政訴訟程序終結前，應停止執行。

由於葉慶元是國民黨考紀會主委，葉慶元擔任韓國瑜的訴願及訴訟代理人，雖然是以律師身份，但也象徵國民黨和韓國瑜已聯手反擊，全力阻止罷韓的行動。

據了解，韓國瑜行政訴願、行政訴訟及停止執行三箭齊發，對象是中選會在今年1月公布罷韓連署第一階段審議結果，同時函請提議領銜人，在收到通知次日起10天內，領取第二階段連署人名冊格式，並在60天內徵求罷韓二階連署的處分。

據了解，韓國瑜認為，罷韓案法定領銜人陳冠榮等人，無視公職人員選舉罷免法第75條第1項但書「就職後一年内不得罷免」之明文規定，於他就職約七個月後，即透過網路及實體聚會，進行罷免活動，因此提起行政訴願及行政訴訟，撤銷連署的處分，同時針對接下來的罷韓投票，在行政訴願及訴訟程序終結前，應停上執行。