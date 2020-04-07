法律戰攻防 韓國瑜明天遞狀聲請停止執行罷免案

高雄市選委會今天開委員會議，審查罷免高雄市長韓國瑜第二階段連署書，確認罷韓團體提出的40萬餘份連署書，剔除重複或資料不全者，有效連署37萬7662份，已達罷免門檻。高雄市選委會主委陳雄文表示，罷免投票日預計是6月6日或13日，但仍需中選會宣布。這將是我國地方自治史上第一次直轄市長罷免案。韓國瑜明天早上已委任前高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元赴台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票，雙方展開法律戰。

對於罷免案第二階段通過，高雄市長韓國瑜今晚沒接電話，無法獲得他本人回應。高雄市新聞局長鄭照新表示，高雄市選委會依法行政、獨立行使職權，市府予以尊重，市府團隊一如既往，專注在防疫和市政。

韓團隊認為「罷免連署偷跑」，決定啟動法律戰，明天上午將到台北高等行政法院呈聲請狀，要求宣告連署違法。