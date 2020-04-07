總統府：未採購Zoom等有資安疑慮產品

新冠肺炎疫情延燒，公私部門紛紛開啟遠距工作，但遠距視訊會議軟體Zoom卻被爆出資安漏洞。總統府發言人張惇涵表示，總統府並未採購Zoom等產品，因為資安即國安，總統府向來嚴格落實資安管制，從電腦設備到遠端視訊會議系統，皆不會採用有資安疑慮的產品，並依據相關規範定期檢測，落實資安防護。

行政院資通安全處今表示，已通函各公務機關及特定非公務機關遵守視訊軟體的使用規範，各機關若因業務需求必須召開遠端視訊會議，不應使用包含Zoom在內等具資通安全疑慮的產品。

資安處表示，我國已於去年正式實施資通安全管理法，各公務機關及特定非公務機關在資訊傳遞及資安防護上，均應依據資通安全管理法等相關規定，落實有關資通安全應辦事項，以維護國家資通安全。

因應新冠肺炎疫情影響，資安處指出，為避免業務運作停擺，各機關可運用遠端視訊會議系統配合異地辦公或分區辦公等措施，不過，行政院通函各公務機關及特定非公務機關遵守視訊軟體的使用規範，各機關若因業務需求必須召開遠端視訊會議，不應使用具資通安全疑慮的產品，例如Zoom。

但若因情況特殊或國際交流需要，必須使用非我國視訊軟體時，資安處說，目前各主要國際資訊服務商在疫情期間，均有提供免費軟體，例如Google或微軟等，各機關在資安風險評估下，可酌予考量運用。

行政院發言人Kolas Yotaka則說，政院沒有推薦其他視訊軟體，但各部會有需要時，必須優先使用沒有資安疑慮的國產品。